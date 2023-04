Passage en force : pour ou contre ? Apéro TrashTalk

C’est l’un des grands débats du moment, la faute à des acrobaties qui auraient pu mal finir : le passage en force doit-il être sifflable lorsqu’un joueur arrive lancé à pleine vitesse ?

Ja Morant qui retombe très mal par dessus Anthony Davis et se blesse à la main. Giannis Antetokounmpo qui retombe de tout son poids et sur le dos après être passé par dessus l’épaule de Kevin Love. Les images font peur. Et le sujet du passage en force, sur joueur lancé, remonte à la surface des discussions après ce premier weekend de Playoffs. En vidéo, à tête reposée, sans qu’aucun supporting cast ne nous foute la pression en nous soufflant sa messe dans l’oreille, fait le tour de la question !

