NBA Awards 2024 : voici nos votes ! (PARTIE 1) Apéro TrashTalk

Nous sommes à moins d’une semaine de la fin de la saison régulière, et qui dit fin de la saison régulière dit forcément NBA Awards. Rien de mieux qu’un petit Apéro TrashTalk pour débattre sur les titres de Rookie, Défenseur et Coach de l’année !

Ça y est, c’est l’heure des NBA AWARDS ! Dans cette dernière semaine de compétition, tout est joué et les votes doivent être déposés. Qui sera le Rookie de l’année (Victor Wembanyama lol) ? Qui sera le Défenseur de l’année (Rudy Gobert double lol) ? Et qui finira Coach de l’année (Mark Daigneault ou quelqu’un d’autre) ? On sort les ardoises pour donner nos votes, avec débats et hexpertise évidemment !