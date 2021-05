NBA Awards 2021 : c’est l’heure de voter pour tous les trophées ! Apéro TrashTalk

La fin de la saison régulière approche à grands pas, ce qui signifie qu’on doit parler absolument des NBA Awards. Quoi de mieux qu’un Apéro XXL pour discuter longuement de la course aux différents trophées individuels ?

Chaque année, les récompenses de fin de saison représentent l’une des grandes sources de débats. 2021 ne fait pas exception à la règle. Alors que la régulière arrive très bientôt à son terme, il est venu le temps de trancher sur les six trophées individuels majeurs : le Rookie de l’année (ROY), la meilleure progression (MIP), le Sixième homme (6thMOY), le meilleur coach (COY), le meilleur défenseur (DPOY) et le meilleur joueur (MVP). LaMelo ou Edwards ROY ? Julius MIP ? Clarkson 6thMOY ? Rudy ou Simmons DPOY ? Jokic MVP c’est acté ? Voilà le genre de questions qui animent cet Apéro d’une durée similaire à un match de foot. Let’s go !

