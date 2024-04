Après Tidjane Salaun quelques heures auparavant, c’est au tour de Zacharie Perrin de se présenter à la Draft 2024. L’ailier-fort des Shark d’Antibes en Pro B va tenter sa chance à la grande sélection de la NBA en juin, après une saison solide en championnat. C’est déjà le treizième (!) joueur français à se déclarer candidat pour la Draft 2024.

⚡️ Il vient de l’annoncer sur son compte Instagram, notre intérieur @Perr1Zach se présente à la prochaine Draft @NBA 🇺🇸🔥🦈

🔵 Tout Antibes est derrière toi Zac let’s gooo ⚪️#GoSharks #GoZac pic.twitter.com/fXSmvXLSSd

Il l’a annoncé hier soir sur Instagram, Zaccharie Perrin va tester la sélection de la NBA en juin. Absent des mock drafts et des top 100 des prospects de cette année jusque là, l’intérieur croit en ses chances pour cette saison. Il en a profité pour adresser un grand message à ceux qui l’ont soutenu dans son parcours :

“Après discussions avec ma famille et mes agents, j’ai décidé de me présenter à la Draft NBA 2024. Cette décision m’emplit d’une immense gratitude pour le soutien indéfectible que j’ai reçu de la part de mon club d’Antibes, nos fans, le coaching staff, mes coéquipiers, mais aussi ma famille, mes amis, tous les coachs avec qui j’ai eu l’opportunité de travailler, et mes agents. J’aborde ce challenge avec passion, ambition, détermination, humilité et confiance. Merci à tous pour votre support et pour croire en moi et en mes rêves. Je suis plus que reconnaissant de vous avoir avec moi pour participer à cette aventure.”

Zacharie Perrin Highlights FIBA U18 European Championship 2022 🔥🔥🔥@Perr1Zach x @KedPrince4 pic.twitter.com/GfqtmScnE1

Après une année en NCAA du côté des Illinois Fighting Illini, Perrin avait fait son retour à Antibes cette saison où il a posté pendant 31 matchs des moyennes à 9,7 points, 6,7 rebonds et 1,2 passe à 54% au tir, 35% à 3-points et 63,8% aux lancers pour presque 24 minutes de jeu en moyenne. Son équipe d’Antibes est pour l’instant douzième de Pro B (14 victoires – 17 défaites) avec trois matchs restants. On se souvient pour notre part de ses perfs avec l’Équipe de France lors des derniers mondiaux U19, lors desquels il avait été le meilleur Français aux côtés de Zaccharie Risacher ou Melvin Ajinca notamment, eux aussi inscrits pour la Draft.

Encore un Français candidat à la Draft de 2024, nous on prend. Pas le premier Zacharie à s’y inscrire mais un Z en moins, Zach Perrin (rien à voir avec Loïc) va avoir de la concurrence c’est certain. On croise les doigts pour une sélection en fin de second tour ?