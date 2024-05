A la question “quelle et pour vous la quintessence de la NBA”, vous serez probablement nombreux à répondre “un Game 7 de Playoffs”. Nous sommes du même avis. Ce soir les Cavs et le Magic s’affrontent dans un match 7, à 19h heure locale s’il vous plait, alors arrêtez tout, et dîtes merci à la vie.

C’est marrant, cette série entre les Cavaliers de Cleveland – que tout le monde appelle les Cavs – et le Magic d’Orlando – que personne n’appelle les Mags – était pour beaucoup la série la… moins intéressante de ce premier tour, certains disaient même barbante. Résultat des courses ? On aura donc un Game 7 ce soir pour décider de l’issue de cette série, marrant quand on sait qu’il y a deux semaines les Cavs ont fait le choix de perdre contre les Hornets pour jouer Orlando en Playoffs plutôt que les Pacers, les Sixers ou le Heat.

Cleveland Cavaliers (4) – Orlando Magic (5) : 3-3

Game 1 : Cavaliers – Magic, 97-83

– Magic, 97-83 Game 2 : Cavaliers – Magic, 96-86

– Magic, 96-86 Game 3 : Magic – Cavaliers, 121-83

– Cavaliers, 121-83 Game 4 : Magic – Cavaliers, 112-89

– Cavaliers, 112-89 Game 5 : Cavaliers – Magic, 104-103

– Magic, 104-103 Game 6 : Magic – Cavaliers, 103-96

Plus que la match-up en elle-même, qui avait commencé avec deux verrous posés par Cleveland puis deux roustes d’Orlando, c’est ce bail de “Game 7” qui nous excite au plus haut point en ce dimanche un peu trop pluvieux. Un Game 7 c’est l’apex du combo NBA / entertainment, c’est le summum du suspense, c’est une saison voire une carrière qui se joue sur 48 minutes. Un Game 7 c’est parfois l’heure des superstars – Donovan Mitchell, Paolo Banchero, on vous parle – mais c’est bien souvent la scène parfaite pour des combattants sortis de nulle part, des mecs qui sortent de leur boîte au meilleur des moments quand les acteurs principaux sont un peu en dedans à cause du trac ou d’une défense trop focus.

Ce soir en tout cas, sur les coups de 21h30, on saura qui du Magic ou des Cavs rejoindra les Celtics en demi-finale de Conférence, très probablement pour aller se faire tabasser dans les règles de l’art. Ce soir sur les coups de 21h30, on saura si les Cavs ont fait les bons calculs. A ce soir, ce match est immanquable, toute absence sera durement sanctionnée.