Premier match des Playoffs NBA 2024, l’affiche opposant Cleveland à Orlando n’était pas forcément la plus hype. Mais les deux équipes avaient à cœur d’envoyer un premier message et de donner le ton. À ce petit-jeu là, c’est Donovan Mitchell et les Cavs qui ont été les plus forts, profitant notamment d’une équipe du Magic un peu éblouie par la lumière des Playoffs.

Pour son grand retour en Playoffs, la jeune garde du Magic prend une première vague assez violente. Cleveland commence le match à 5/5 à 3-points, dont deux pour… Evan Mobley qui s’est visiblement acheté un shoot extérieur pour les Playoffs. Autre mauvais signe pour Orlando : Donovan Mitchell (30 points) est en pleine forme. Terminant la saison régulière difficilement après plusieurs bobos, l’arrière All-Star régale : pénétration, shoot extérieur, gros tomar sur contre-attaque, distribution, bref du Spida comme on aime.

SAUCY. 😮‍💨 https://t.co/cJhNGHA3Xg pic.twitter.com/F0yHiP7lja

— NBA (@NBA) April 20, 2024

Le Magic parvient néanmoins à sortir assez rapidement la tête de l’eau. Comment ? En provoquant des lancers-francs et en profitant de quelques turnovers des Cavs. Paolo Banchero et Franz Wagner inscrivent également 14 des 26 premiers points d’Orlando dans ce Game 1. Le banc apporte aussi une contribution intéressante, avec en tête de file Mo Wagner qui prend seulement deux minutes pour devenir l’ennemi numéro 1 du public de Cleveland.

Cavs have it out for Mo Wagner as a team. First Garland tries to give him some shoulder after the foul by Mo, then Okoro gets the tech for unnecessary roughness. pic.twitter.com/EBel535GjG

— BBALLBREAKDOWN (@bballbreakdown) April 20, 2024

Alors qu’Orlando a réussi à revenir à quatre points au début du deuxième quart (35-31), ça commence sérieusement à chauffer. Après une petite altercation Mo Wagner – Isaac Okoro, c’est Markelle Fultz qui lâche une grosse faute sur Georges Niang en contre-attaque. Hop, faute flagrante, pas de doute on est bien en Playoffs.

Georges Niang had some words for Markelle Fultz after the shove 🍿pic.twitter.com/7QUtAxRGQS

— ClutchPoints (@ClutchPoints) April 20, 2024

Cleveland remet ensuite un petit coup d’accélérateur, notamment sous l’impulsion d’un Evan Mobley (16 points, 11 rebonds, 3 contres) beaucoup moins timide que l’an passé à la même période. Après avoir planté ses deux 3-points en début de match, il punit à l’intérieur dans le second quart. De l’autre côté du parquet, Mobley protège très bien son cercle aussi, ce qui oblige le Magic à s’appuyer sur son tir extérieur. Et quand le Magic doit s’appuyer sur son tir extérieur, parfois ça se passe très mal : 2/16 à 3-points pour Orlando en première période, ça pique !

Pour ne rien arranger, Paolo Banchero commence à un peu trop enchaîner les turnovers (9 au total) !), offrant des opportunités en transition. Le Magic peut s’estimer heureux de voir Cleveland rater 11 tirs consécutifs du parking, mais prend la sauce sur les pénétrations de Darius Garland et surtout Donovan Mitchell. Les deux arrières offrent des caviars à Jarrett Allen (16 points, 18 rebonds), qui punit méchamment Jonathan Isaac (titularisé sur le poste de pivot).

Résultat au tableau d’affichage ? 53-41 pour Cleveland à la pause.

JARRETT ALLEN POSTER. 😤

pic.twitter.com/tDq1hEhoap

— Hoop Central (@TheHoopCentral) April 20, 2024

Le Magic profite de la mi-temps pour revenir avec de nouvelles intentions. Dans le rôle de l’energizer ? L’infatigable Jalen Suggs, qui relance les siens avec un énorme tomar suivi d’un 3-points. Jonathan Isaac y va aussi de son tir dans le corner après un joli service de Banchero, et c’est toute l’équipe d’Orlando qui revit. En face ? Les briques à 3-points continuent de s’enchaîner pour Cleveland, tandis que Darius Garland doit faire un passage prématuré sur le banc à cause d’un bobo au dos. En résumé : les Cavs sont complètement hors rythme. Et ça se traduit au score par une remontée des hommes de Jamahl Mosley (-4).

Ok Jalen Suggs…I wasn’t familiar with your game 🤯 pic.twitter.com/IzgHlmNwF8

— Hater Report (@HaterReport_) April 20, 2024

Les Cavs – sur 16 échecs de suite derrière l’arc (!) – ont besoin d’une étincelle. Donovan Mitchell tente de reprendre les choses en mains, notamment avec Darius Garland et Evan Mobley sur le banc (comme en saison régulière, quand les deux étaient blessés). Spida inscrit sept points consécutifs pour redonner dix longueurs d’avance à Cleveland. Mais clairement, ça ne respire pas la sérénité.

Alors que Paolo Banchero (24 points, 7 rebonds, 5 passes) tente de relancer Orlando pendant que Mitchell souffle un coup sur le banc, c’est Caris LeVert qui prend le relais côté Cleveland. Le sixième homme des Cavs enchaîne deux and-1 à la fin du troisième quart-temps, et l’écart passe à +15 (73-58). Vu les galères des deux équipes – mais surtout Orlando – pour marquer des points dans ce match, on a du mal à voir comment le Magic peut inverser la tendance.

CARIS LEVERT WITH THE TRICKY FINISH OFF THE GLASS 🔥

Cavs lead by 15 after 3 quarters on ESPN pic.twitter.com/vwIKqOYLaB

— NBA (@NBA) April 20, 2024

C’est d’autant plus difficile à imaginer qu’Evan Mobley réalise un véritable chantier dans sa propre raquette. Il conteste tout ce qui bouge, et dans le même temps Orlando continue d’enchaîner les grosses briquasses de loin (8/37 en tout). Seul point positif pour le Magic : les fautes provoquées, qui lui permettent d’être dans le bonus rapidement et d’aller sur la ligne des lancers. Cela aide les Floridiens à se remettre en selle, eux qui passent un 11-2 à Cleveland sous l’impulsion des Wagner Brothers et Paolo Banchero.

Avec six minutes à jouer et une dizaine de points à remonter, le Magic peut-il braquer la Rocket Mortgage FieldHouse ? Donovan Mitchell s’assure que la réponse est “non”. Après un floater, Spida profite d’un shoot ouvert pour planter une banderille qui redonne 14 points d’avance à Cleveland (88-74). Dagger ! C’en est trop pour les jeunots du Magic, qui n’arriveront pas à faire transpirer Cleveland malgré toute la bonne volonté du monde.

Score final ? 97-83, Cleveland prend le Game 1 !

[📺LIVE] 🏀 #NBAPlayoffs

🔥 Le DAGGER de Donovan Mitchell ! pic.twitter.com/KuvbC8bZD6

— NBAextra (@NBAextra) April 20, 2024