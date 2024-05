Darvin Ham viré par les Lakers !

Ce n’est une surprise pour personne, mais c’est désormais officiel : les Lakers ont décidé de se séparer de leur coach Darvin Ham. Pour rappel, les Angelinos sont tombés au premier tour des Playoffs face à Denver.

On attendait la nouvelle, elle vient tout juste de tomber par l’intermédiaire d’Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Et bah ça aura pas traîné…! https://t.co/pBZbsGh7LY

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 3, 2024

Comme prévu, Darvin Ham n’a pas survécu à l’élimination des Lakers au premier tour des Playoffs 2024, 4-1 contre Denver. Mais outre la déception du résultat, Ham était également contesté dans son propre vestiaire tout comme dans les hautes instances de la mythique franchise californienne. Ses récentes déclarations – quand il a tenté de justifier certaines de ses décisions – n’ont probablement pas aidé son cas non plus :

Lakers' Darvin Ham Alludes to Starter 'S–tting the Bed' After NBA Playoff Exit https://t.co/54lgcaRT8W pic.twitter.com/XjYCi2IBfD

— LA Lakers News (@lakeshowonline) April 30, 2024

Darvin Ham ne sera ainsi resté que deux saisons sur le banc des Lakers. Son bilan ? 90 victoires pour 74 défaites, deux qualifications en Playoffs dont une en Finales de Conférence Ouest en 2023, et une victoire au In-Season Tournament cette saison.

Reste à voir qui va prendre sa place désormais. J.J. Redick ? Quelqu’un d’autre ?

__________

Source texte : ESPN