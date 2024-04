Après une deuxième élimination consécutive face aux Denver Nuggets, cette fois-ci au premier tour des Playoffs NBA, le coach des Lakers Darvin Ham est sur un siège éjectable. Si l’on en croit les dernières infos provenant tout droit de Los Angeles, Ham ne devrait pas rester sur le banc californien.

Il y a quelques jours, dans les dernières minutes de la défaite du Game 3 contre Denver à Los Angeles, certains fans des Lakers scandaient des “Virez Darvin ! Virez Darvin !”. Les fans en question devraient voir leur souhait être bientôt exaucé.

D’après The Athletic et ESPN, la place de Darvin Ham sur le banc des Lakers est en effet plus que menacée. Elle est “sérieusement en péril”.

Quand vous êtes coach des mythiques Lakers, que vous possédez deux superstars en LeBron James et Anthony Davis, que vous sortez d’une finale de Conférence Ouest et que vous avez des ambitions de titre, vous avez peu de chances de survivre à une élimination au premier tour des Playoffs.

Si les raisons de l’échec californien sont multiples, Darvin Ham est – selon les sources citées – perçu par plusieurs membres de la franchise comme le premier responsable de l’élimination prématurée des Lakers.

Des dirigeants aux joueurs, on pointe notamment du doigt l’incapacité de Darvin Ham à réaliser les bons ajustements lors de la série de Playoffs face aux Nuggets, dans laquelle les Lakers ont souvent mené au score avant de craquer face à l’exécution du champion en titre, autant offensivement que défensivement. Anthony Davis avait notamment déclaré après la défaite très frustrante du Game 2 (où L.A. menait de 20 points) : “Parfois, on ne sait pas ce qu’on fait des deux côtés du terrain.” Des propos que Ham avait contestés en conférence de presse, ce qui n’a pas arrangé son cas au sein des dirigeants des Lakers, frustrés de voir un joueur et son coach exprimer un tel désaccord en public.

Les rotations de Darvin Ham ont également été un sujet sensible tout au long de la saison. Certains choix de Ham en début de régulière, comme lorsqu’il a fait sortir Austin Reaves puis D’Angelo Russell du cinq majeur au milieu de plusieurs défaites, ont été largement remis en question à Lakerland. “Cela a été perçu comme un panic move” précise The Athletic, qui a “fait mal à la réputation de Ham à l’intérieur et autour de la franchise” ajoute ESPN. Après leur beau parcours jusqu’en Finales de Conférence Ouest en 2023, les Lakers avaient fait le pari de la continuité, et voir Darvin Ham changer drastiquement le cinq majeur ayant si bien fonctionné l’an passé n’a pas été apprécié, ni dans les bureaux ni dans le vestiaire.

Le cinq majeur LeBron – Davis – Reaves – Russell – Hachimura a été réaligné à partir de début février, avec la titularisation de Rui à la place de Taurean Prince. Les Lakers ont terminé la saison régulière en remportant 19 de leurs 25 derniers matchs.

“Au lieu de souligner leur belle fin de saison, les Lakers estiment qu’ils auraient terminé au-dessus de la septième place à l’Ouest, et ainsi évité le play-in tournament, si Ham avait aligné ce starting lineup bien plus tôt.”

Lakers finish to season has left coach Darvin Ham’s future in serious peril, as some stakeholders indicate he is highly unlikely to return, sources say.

Déjà menacé au cours de la saison régulière, notamment après la gueule de bois post In-Season Tournament (remporté par les Lakers), Darvin Ham avait eu le soutien de ses dirigeants Rob Pelinka (président des opérations basket) et Jeanie Buss (proprio). Mais aujourd’hui, on voit mal comment il pourrait survivre à tout ça.

Les joueurs présents dans le vestiaire pendant toute la saison estiment qu’ils n’ont pas été préparés ou coachés de la meilleure des manières. Les décisions de Ham ont apporté confusion puis frustration au sein de la franchise. Le choix de la continuité fait par les dirigeants l’été dernier n’a pas payé en partie à cause des rotations du coach (mais aussi certaines blessures), et ce dernier n’a pas arrangé son cas à travers certaines déclarations faites en public. Voilà comment on pourrait résumer l’Année 2 de Darvin Ham aux Lakers.

“C’était deux années incroyables, à être sur le banc (des Lakers). Deux années incroyables.” – Darvin Ham

Darvin Ham lui-même sent que c’est la fin, et ça devrait se confirmer dans les jours à venir…

Sources texte : The Athletic / ESPN

