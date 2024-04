Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard encore absents pour le Game 5 ?

Source image : montage TrashTalk via LP

Déjà forfait pour le Game 4, la paire Giannis Antetokounmpo – Damian Lillard pourrait encore manquer à l’appel ce soir dans un match à élimination pour les Bucks. Est-ce l’heure des vacances pour Milwaukee ?

Les progrès de Giannis Antetokounmpo ces derniers jours avaient donné l’espoir d’un retour du Greek Freak pour la suite de la série face à Indiana mais on se dirige bien vers un nouveau forfait du MVP 2020. Damian Lillard, qui avait empiré une blessure lors du Game 3, devrait lui emboiter le pas en civil sur le banc selon Shams Charania de The Athletic.

Pessimisme côté Bucks. Va falloir probablement jouer le Game 5 à la maison sans Lillard et Giannis. https://t.co/KG0oyWeJmG

Il va falloir faire avec les moyens du bord pour Doc Rivers. Cela veut dire un nouveau gros match de Khris Middleton, un Bobby Portis qui donne tout mais sans se faire expulser, un Brook Lopez vintage et si possible quelques surprises autour pour contribuer. Les Pacers partiront largement favoris pour ce Game 5, qui peut leur permettre de valider un billet pour le second tour. Ce serait une première pour Indiana depuis.. 2014 !

