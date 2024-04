Privés de Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo, les Milwaukee Bucks n’ont pas fait de miracle. Les daims n’avaient pas les armes pour résister aux assauts à longue distance de Myles Turner, ils s’inclinent 113 à 126 face aux Pacers après avoir été longuement dans le match. Milwaukee est mené 3-1 et se retrouve condamné à l’exploit pour espérer voir le second tour des Playoffs.

Il aurait fallu que Khris Middleton réédite sa performance de folie du Game 3 pour donner une chance aux cervidés, voire même en faire un peu plus pour espérer quoi que ce soit. D’exploit il n’y eut pas. Brook Lopez avait pourtant bien entamé le match à l’intérieur, tandis qu’un très en forme Tyrese Haliburton prenait les choses en main côté Pacers. Les Bucks ont obtenu leur dernier lead de la partie au début du deuxième quart, ils ne repassèrent pas devant après cela. À la mi-temps, les Bucks étaient encore largement dans le match, mais deux sales évènements vont tomber sur le museau des daims.

Il semblerait que le mauvais esprit en ait après les verts bouteille du Wisconsin. À peine rentrés du vestiaire pour la seconde mi-temps, les Bucks ont dû faire avec un Khris Middleton apparemment blessé aux membres inférieurs. Meilleur joueur out, lieutenant pareil, c’était maintenant au tour de la troisième option de se prendre un pépin physique. La poisse ! Surtout que Khris Middleton réalisait jusque-là un match sérieux. Middleton finira le match en serrant les dents (25 points), mais il n’a pas pu donner autant qu’il l’aurait voulu sur cette deuxième mi-temps. Le deuxième coup dur pour les Bucks ? Myles Turner. Auteur d’une série bien solide jusque-là, il commence la seconde mi-temps en abattant sèchement le dernier All-Star sur deux pattes des Bucks. Et quand on dit sèchement, c’est vraiment sec !

La tour de contrôle des Pacers ne s’est pas contentée de faire de Brook Lopez un exemple, le fan de lego va poursuivre sur sa lancée en inscrivant trois gros tirs primés dans le quatrième quart-temps. Diabolique d’adresse, Myles termine la soirée à 29 points à 7/9 de loin, les Bucks n’avaient pas d’outil pour faire face à ce genre d’adresse de la part du pivot d’Indiana, de loin le meilleur joueur de la rencontre. Le Pacer aura gagné la bataille des grands snipers qui contrent pour ce soir, même si Brolo de son côté finit le match avec 27 points au compteur, à 12/18 au tir et 3/5 de loin.

Les vieux grognards des Bucks tenteront bien un come-back, mais les copains d’Aaron Nesmith gèreront cette fin de match bien comme il faut. Milwaukee fait rentrer Thanasis Antetokounmpo, synonyme de drapeau blanc. Victoire des Pacers, pour prendre un lead de 3-1 dans la série. Cela dit, un comeback dans la série est envisageable pour Milwaukee. Les nouvelles sont apparemment encourageantes pour Lillard et Antetokounmpo. Le premier n’a plus besoin d’une botte spéciale pour se déplacer, tandis que Giannis a repris la course à fond. Les Bucks n’ont probablement qu’un message à envoyer à leur duo d’All-Stars : “dépêchez-vous de revenir, on vous en supplie !”.

3-1 lead Pacers ! Les Bucks vont devoir sortir le très grand jeu pour sortir de cette série gagnants. Un comeback d’un 3-1 lead, ça a déjà été fait, mais ça n’est pas la chose la plus simple à réaliser. Bon courage !