C’est la tradition en WNBA, chaque season-opener est aussi l’occasion pour les joueuses de l’équipe championne en titre de recevoir leur bague et pour les fans de voir la bannière s’élever au plafond de la salle. Les Aces de Las Vegas ont ainsi fêté leur back-to-back en marge d’une belle victoire inaugurale face au Mercury de Phoenix ce mardi.

La saison WNBA 2024 commençait cette nuit et il y avait déjà du beau monde en tenue pour lancer la 28è saison de l’histoire de la ligue féminine – de loin la plus hype. Finaliste malheureux en 2023, le Liberty est allé s’imposer à Washington (85-80) et Caitlin Clark a terminé meilleure scoreuse de son équipe (20 points) pour ses débuts chez les professionnelles dans une lourde défaite face au Sun. Mais rien ne surpasse la remise des bagues aux joueuses des Aces à la Michelob ULTRA Arena.

CR💍WN THE CHAMPI💍NS#ALLINLV pic.twitter.com/vjjtza6XTu

— Las Vegas Aces (@LVAces) May 15, 2024

La WNBA a pris des bonnes résolutions cette année en mettant à disposition des avions privés pour améliorer les conditions de déplacements de ses joueuses. Elle ne s’est pas non plus moquée des Aces pour la confection de ce bijou sur-mesure qui va venir compléter la collection des doubles championnes en titre. C’est beau, ça brille et ça ira bien dans la vitrine à trophées avec bien sûr les deux diamants mis côte à côte en référence au back-to-back de Las Vegas.

And it’s still 𝐀𝐜𝐞𝐬 𝐯𝐬. 𝐄𝐯𝐞𝐫𝐲𝐛𝐨𝐝𝐲 💍@Jostens // #ALLINLV pic.twitter.com/J981yGQkF1

— Las Vegas Aces (@LVAces) May 15, 2024

Les Aces réalisent le premier doublé depuis les Los Angeles Sparks en 2002 et continuent de refaire le plafond de leur salle avec une seconde bannière arborant le nom des 11 joueuses du roster qui s’est imposé 3-1 en finale face à New York en octobre 2023. Du noir et du gris ont désormais remplacé le doré et rouge de l’ancien logo, il faudra aller chercher le Threepeat pour afficher les nouvelles couleurs de la franchise sur une nouvelle bannière dans un an.

BACK 💍💍 BACK#ALLINLV pic.twitter.com/CMmdL8cVbj

— Las Vegas Aces (@LVAces) May 15, 2024

A’ja Wilson a commencé la soirée avec un joli discours avant de poser une démo contre le Mercury pour tout de suite donner le ton dans cette saison. La MVP des Finales signe son premier double-double de 2024 avec 30 points à 10/22 au tir et 10/11 aux lancers-francs, 13 rebonds et 5 assists en 35 minutes. Le message est passé, bon courage à la concu pour la priver d’un troisième trophée de MVP en fin de saison.

A’JA. WILSON. 🔥

The 2023 Finals MVP picked up right where she left off with a double-double, 30 PT performance in tonight’s W over the Mercury

STATS: 30 PTS, 13 REBS, 5 AST#WelcometotheW pic.twitter.com/GsV3lW6Twi

— WNBA (@WNBA) May 15, 2024

La saison 2024 de WNBA est désormais lancée et elle s’annonce historique. On essayera de vous la faire suivre au mieux sur TrashTalk… avec un Threepeat des Aces en guise de conclusion ?