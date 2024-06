Quelques mois après avoir bataillé lors des Finales WNBA, les Aces et le Liberty se retrouvaient pour la première fois face-à-face la nuit dernière. C’est finalement Jonquel Jones et New York qui ont eu le dernier mot.

Deux salles et deux ambiances, c’est un peu le maître mot pour décrire les dynamiques du moment chez les Aces et le Liberty. Les premières, championnes WNBA en titre, ne trouvent pas les solutions cette saison. Alors que les filles de Becky Hammon avaient fini premières de régulière l’an passé avec 34 victoires pour 6 défaites, elles ont déjà perdu autant de matchs cette saison en seulement 12 rencontres !

Le choc de la nuit dernière face à leurs grandes rivales du Liberty auraient pu aider les Aces à relancer la machine mais cette fois c’est bien New York qui a eu le dernier mot, grâce notamment à une grosse adresse de loin et une Jonquel Jones qui a tapé son record en carrière au scoring avec 34 points et 8 rebonds, alors qu’elle faisait pourtant face à la superstar A’ja Wilson (21 points, 8 rebonds). Le tout sous les yeux d’un certain LeBron James.

Alors qu’elles menaient encore dans le troisième quart-temps, les Aces ont été retournées à la faveur d’un 14-0 orchestré par le duo Ionescu (15 points, 12 passes) et Jones. Tout en gestion dans le 4ème quart-temps, New York s’assurait une 8ème victoire de suite, consolidant leur seconde place au classement juste derrière Connecticut.

Du côté de Vegas, c’est la soupe à la grimace et on ne trouve tout simplement pas les ingrédients qui avaient fait le succès de l’équipe l’an passé. De quoi faire réagir A’ja Wilson, la star des Aces émue aux larmes par la mauvaise dynamique de son équipe. Des propos rapportés par ESPN.

“C’est difficile. J’aime tellement mes coéquipières. Les gens disent que je suis la meilleure joueuse du monde. C’est très bien. Mais je veux être la meilleure personne. Je veux être la meilleure coéquipière, parce que c’est comme ça que j’obtiens le meilleur de mon équipe.” “C’est très dur. Il y a de grandes équipes dans cette ligue qui vont essayer de s’en prendre à vous tous les soirs. Mais quand il s’agit de prendre ses responsabilités, cela ne me pose aucun problème.”

