Après les filles de l’Équipe de France, victorieuses hier soir de l’étape clermontoise des World Series, c’est donc au tour de ces messieurs d’enflammer la capitale du 63 cet après-midi. Au menu ? Un quart de finale face à New York Harlem, et plus si affinités.

En attendant les Jeux Olympiques de Paris 2024, chaque week-end est synonyme de basket 3×3. Et entre Ulanbataar, Marseille, Lausanne ou Abu Dhabi, une partie du gratin se retrouve ce week-end à… Clermont-Ferrand, patrie d’Aurélien Rougerie et des pneus Michelin. Les World Series pour les filles, un Open Challenger pour les gars, le tout géré par une organisation carré de chez carré. Et pour avoir assisté personnellement à un Open de France en 2015 à Clermont, on peut vous dire que du boulot a été fait depuis.

Passée cette analyse de mauvais critique gastro, parlons donc du menu du jour : les quarts de finale de cet Open Challenger, qui offrira au vainqueur une place pour Lausanne le 16 août prochain, septième étape du World Tour. Parait que d’ici-là de l’eau aura coulé sous les (336) ponts (de Paris), et cet après-midi les begey de 3×3 paris affronteront en tout cas l’équipe de New York Harlem, à 15h15, alors qu’à 14h25, les surprenants bordelais de Ballistik, renforcés par Antoine Eito, tenteront de poursuivre leur incroyable week-end face à San Juan.

Marijampole (prononcez Marie Jean-Paul) face à Dusseldorf et Partizan contre Vienne, voilà pour les deux autres quarts, et on se prend donc à rêver ce matin d’une finale entre Bordeaux et Paris, sans Peggy Luyinudula et Marouane Chamakh mais avec Franck Seguela, Eddy Steiner, Paul Djoko, Baptiste Oger, Jules Rambaut, Emmanuel Monceau et Hugo Suhard en acteurs principaux. Et quand on voit le genre d’action offertes hier par les deux équipes, on se dit non seulement que tout peut arriver, mais aussi, que le basket 3×3 est décidément très sous-coté :

… Wait, what?! 😂🤯#3x3CHClermontFerrand #3x3CH pic.twitter.com/xisvxS8N5k

— FIBA 3×3 Basketball (@FIBA3x3) June 15, 2024

Enorme GAME WINNER de Baptiste Oger 🤯 @BALLISTIK3x3 accroche le scalp du Partizan (#4 mondial) à son tableau de chasse 💥

🔴 A suivre en live sur https://t.co/rQ8Ox1qv7U#3x3Challenger #3×3 pic.twitter.com/nU0qbD4uGq

— 3×3 FFBB (@3x3ffbb) June 15, 2024

Rendez-vous cet après-midi, en direct sur la chaine YouTube de la FIBA. Nous on sera là, avec un café et des Pepito !