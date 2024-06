Malgré ses problèmes de santé cette saison, Joel Embiid semble confiant quant au fait qu’il sera pleinement remis pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Il n’a disputé que 39 matchs de régulière cette saison, finissant les Playoffs en serrant les dents à cause de son genou. Pour autant, n’allez pas dire au Process que ce bobo lui fera manquer les prochains Jeux Olympiques avec Team USA. Présent au Game 4 des Finales NBA entre Celtics et Mavs, Jojo a été questionné sur son état de forme du moment et le pivot n’a qu’une chose en tête : débuter les JO du côté de Paris. Des propos rapportés par ESPN.

“Je vais très bien. Je me prépare pour les Jeux olympiques. C’est important pour moi, car j’en rêve depuis que je suis enfant.”

Si l’état de forme de Kawhi Leonard reste une énigme, avec potentiellement Derrick White en plan B, Team USA n’aura à priori aucun remplaçant à chercher pour Joel Embiid. Avec le Process dans ses rangs, Team USA s’est enfin trouvé l’intérieur dominant qui manque à l’équipe américaine depuis de nombreuses années. Il sera accompagné par Bam Adebayo et Anthony Davis sous les panneaux dans le groupe de Steve Kerr. En octobre dernier, Embiid avait fait le choix de représenter les US plutôt que l’Équipe de France ou son pays natal, le Cameroun. Il pourrait retrouver ces deux nations aux JO puis la France est présente en tant que pays hôte tandis que le Cameroun figure dans le TQO de Lettonie pour aller chercher l’un des derniers billets qualificatifs.

Team USA est dans le groupe C aux JO, avec le Soudan du Sud, la Serbie et le vainqueur du TQO de San Juan.