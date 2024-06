Clermont accueillait ce week-end la cinquième étape des Women’s series 2024, et, comme à Marseille il y a deux semaines, les filles de l’Équipe de France se sont montrées intransigeantes pour aller chercher la win. De bonne augure avant les Jeux !

Le récap du tournoi juste ici !

Si les gars de 3×3 Paris (et Bordeaux !) joueront demain les quarts de finale de leur challenger, les filles de l’Équipe de France ont quant à elles rempli leur objectif. Deux victoires hier pour se chauffer, contre de faibles irlandaises et face aux Françaises de l’équipe de Clermont (Camille Droguet, Marie-Michelle Milapie, Noémie Brochant et Eve Wembanyama), et les championnes du monde 2022 ont ensuite mis le bleu de chauffe ce samedi.

La petite frayeur qui va bien contre l’Azerbaïdjan en quarts de finale, une demi maitrisée contre les Allemandes, et une victoire assez tranquille en finale contre de solides canadiennes, qui jouaient tout de même avec deux des trois meilleures joueuses du monde au ranking (Katherine Plouffe sans sa sœur et Paige Crozon). Malgré tout, Marie-Eve Paget, Laetitia Guapo, Myriam Djekoundade et Hortense Limouzin ont fait respecter leur statut de favorites de ce tournoi et elle restent par la même occasion en tête de la race, devant les Pays-Bas, l’Allemagne et le Canada notamment.

Un lancer clutch de Laetitia Guapo en quarts, une demi tranquille lors de laquelle la pauvre Sonja Greinacher a scoré 9 des 10 pions de son équipe, et donc ce succès en finale acquis, entre autres, grâce à un festival d’Hortense Limouzin, qui a bien du inscrire au moins 40 des 21 points des Bleues dans ce match. Du travail comment ? Du travail BIEN FAIT !