Hier soir les Mavericks ont pulvérisé des Celtics qui n’avaient apparemment pas envie de festoyer à l’extérieur. Et s’il n’y a peut-être pas eu match, il y a tout de même débrief !

Toutes les vidéos préférées de ton joueur préféré, à retrouver juste ici !

Oh la gifle des Mavs, elle fait mal ! Est-ce qu’une remontada est possible ? Qui a le plus foiré côté Boston ? Luka concentré… Dallas au max ? Que va-t-il se passer au Game 5 ? Voilà le genre de question que l’on se pose logiquement en sortie de Game 4, en sortie de branlée devrait-on dire. 122-84 pour les Texans, contre une équipe sans envie et sans réaction, disons que les Mavs ont – au pire – sauvé l’honneur et – au mieux – entamé le début de quelque chose que l’on se gardera bien de nommer pour l’instant. Un match qui n’aura duré que quelques minutes à vrai dire, alors que ce débrief, lui, a au moins le mérite de durer plus d’une demi-heure, preuve de notre passion et de notre envie de vous régaler (et de notre folie).

Quelle heure est-il ? L’heure de l’apéro, évidemment, avec un peu de sauce barbecue !