Les Pelicans virent leur président des opérations basket David Griffin

Un jour seulement après la fin de la saison régulière 2024-25, les Pelicans décident de faire de gros changements en coulisses : David Griffin, président des opérations basket depuis six ans, est viré !

Ce matin, on se demandait qui de Willie Green (coach) ou de David Griffin allait sauter en premier. On a désormais la réponse.

D’après l’insider Shams Charania (ESPN), Griffin s’est donc vu indiquer la porte ce lundi, au terme d’une saison où les Pels ont terminé 14e de l’Ouest avec seulement 21 victoires pour 61 défaites.

David Griffin viré par les Pelicans ! 💣

Ça sent le début d’un nouveau cycle après des années frustrantes à New Orleans, marquées par les blessures et l’irrégularité 👀🤔 https://t.co/qYboZGFedu

On verra si Coach Green va suivre mais en attendant, c’est déjà une première page qui se tourne chez les Pelicans. David Griffin était arrivé en avril 2019 après un passage réussi aux Cavaliers, et avec l’objectif de faire de la Nouvelle-Orléans une équipe compétitive à l’Ouest sous l’impulsion notamment de Zion Williamson et Brandon Ingram (récupéré dans le méga-transfert d’Anthony Davis à l’été 2019).

Six ans plus tard, on peut dire que les objectifs n’ont pas vraiment été atteints malgré deux qualifications en Playoffs (aucune série gagnée). Les innombrables blessures – de Zion mais pas que – ont évidemment joué un rôle majeur dans les résultats décevants des Pelicans, en particulier cette saison. Mais Griffin n’a au final pas su transformer la franchise malgré le talent indiscutable présent dans cette équipe. Comme un symbole : le gros transfert Dejounte Murray – Dyson Daniels (+ du capital draft) réalisé l’été passé s’est transformé en fiasco, et le départ de Brandon Ingram à la deadline a marqué la fin d’un duo prometteur avec Williamson.

On attend désormais de voir qui prendra les commandes des Pelicans post David Griffin, et quel impact cela aura sur l’avenir de Willie Green.

Source texte : Shams Charania