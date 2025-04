Mike Budenholzer (coach) viré par les Suns !

On savait que de grands changements allaient avoir lieu à Phoenix après la saison cataclysmique des Suns. Le premier vient d’arriver : le coach Mike Budenholzer prend la porte.

Monty Williams, Frank Vogel, et désormais Mike Budenholzer.

Pour la troisième fois en trois ans, les Suns sont sur le point de changer d’entraîneur, eux qui ont donc décidé de virer Coach Bud si l’on en croit l’insider Shams Charania (ESPN).

🚨 MIKE BUDENHOLZER VIRÉ !!!! https://t.co/KVRXhQZfcg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 14, 2025

Ce n’est pas une surprise, les Suns finissant la saison avec un bilan terrible de 36 victoires – 46 défaites (11e à l’Ouest) alors qu’ils avaient soi-disant des ambitions de titre. La patte Budenholzer n’a pas pris malgré un bon début de saison, et l’ancien entraîneur des Bucks a connu plusieurs moments de tension avec ses leaders Kevin Durant et Devin Booker, de quoi progressivement perdre le vestiaire. Le proprio Mat Ishbia a donc estimé que la meilleure chose à faire était de changer de coach. Encore…

Initialement recruté pour cinq ans et 50 millions de dollars en mai dernier, Mike Budenholzer paye les pots cassés et n’aura pas fait long feu dans le bordel de Phoenix. Il a certes sa part de responsabilité : Bud a tâtonné toute la saison, il n’a jamais réussi à construire une vraie identité collective (quatrième pire défense NBA !) et certains choix de rotation n’ont clairement pas été bons. Mais on sait que le problème est plus global à Phoenix.

Un problème global symbolisé par cette valse de coachs depuis 2022 et l’arrivée en grandes pompes de Mat Ishbia. Ce dernier a tout fait pour essayer de jouer le titre sur le court terme et se retrouve désormais avec une franchise qui ne joue ni les Playoffs, ni le play-in tournament, ni la Loterie, tout en étant dans le rouge financièrement. Bref, un échec sur tous les tableaux.

Point d’exclamation sur une saison de merde level All Star chez les Suns.

T’as recruté un coach, ton troisième en trois ans, ça démarre bien, puis une brindille dans les roues et tout part en sucette.

Budenholzer est viré, on peut lui reprocher plein de choses mais le…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 14, 2025

Outre Budenholzer, d’autres changements sont à l’horizon du côté de l’Arizona. Kevin Durant devrait se faire transférer cet été tandis que le président des opérations basket James Jones arrive en fin de contrat au mois de juin.

Malheureusement pour les fans des Suns, Mat Ishbia n’ira lui nulle part…

Sources texte : Shams Charania, The Athletic

Les Suns ont envoyé un communiqué de presse avec, excusez moi du peu :

« Être compétitif au plus haut niveau rester notre priorité, et nous avons échoué cette saison en ne répondant pas à cette attente. Nos fans méritent mieux. Du changement est nécessaire. »

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 14, 2025