En pleine crise actuellement, les Suns ne ressemblent plus vraiment à une équipe de basket capable de jouer les premiers rôles. Comme un symbole : le coach Mike Budenholzer et l’arrière star Devin Booker ne seraient plus sur la même longueur d’onde…

Souvent, quand ça va mal dans une équipe de basket, on reproche aux joueurs de ne pas assez communiquer entre eux et aux leaders de ne pas prendre les choses en main.

À Phoenix, c’est tout le contraire.

Si l’on en croit l’insider Chris Haynes, le coach Mike Budenholzer a convoqué Devin Booker dans son bureau il y a quelques semaines pour lui faire passer un message : “tu parles trop sur le terrain et lors des temps-morts, alors tu baisses d’un ton pour laisser parler les coachs”.

Coach Bud a peut-être utilisé d’autres termes que ceux exposés ci-dessus, mais le message n’en est pas moins étonnant. Et justement, toujours selon Chris Haynes, Devin Booker a été “choqué” par la demande de son entraîneur. On comprend tout de suite mieux la position prise par Book en conférence de presse d’après-match hier, lui qui a insisté sur l’importance de la communication au sein du groupe tout en pointant du doigt la tendance des Suns à négliger les détails.

Sources: Weeks ago Suns coach Mike Budenholzer called a meeting with Devin Booker imploring he tone it down vocally, leaving the star shocked. Inside that meeting which provides context to Booker’s postgame remarks on communicating. #haynesbriefs

Forcément, on se pose tout de suite la question suivante : Mike Budenholzer a-t-il perdu son vestiaire ?

Au vu des résultats catastrophiques de Phoenix en ce moment (10 défaites en 12 matchs) et la fracture apparente entre Bud et Booker, cela y ressemble de plus en plus. Et quand on connaît l’importance que possède D-Book pour la franchise de Phoenix, on se demande si les jours de Budenholzer ne sont pas déjà comptés.

Arrivé lors de la dernière intersaison pour maximiser le Big Three Booker – Durant – Beal, Mike Budenholzer fait moins bien que son prédécesseur Frank Vogel (bilan de 27-32, 11e de l’Ouest) et a probablement perdu la confiance du franchise player. Habituellement, quand c’est comme ça, le coach ne fait pas long feu. Mais les Cactus peuvent-ils vraiment dégager un coach signé pour 50 millions de dollars sur 5 ans, après avoir déjà viré Monty Williams puis Vogel ces deux dernières années ? Ou alors Booker peut-il demander à partir, en plus de KD ?

On devrait avoir plus de réponses cet été, mais ça risque de piquer fort chez les Cactus !

