Et si Kevin Durant revenait à Oklahoma City à l’été 2025 ?

En chute libre, les Suns ne vont nulle part excepté dans le mur, et Kevin Durant semble destiné à se faire transférer cet été. Reste à voir quelle sera sa prochaine destination. Est-ce qu’un retour au Oklahoma City Thunder, dix ans après son départ, est du domaine du possible ?

“Ils vont le transférer, et il le sait.”

Ces derniers jours, l’insider Brian Windhorst a réitéré ce qu’il avait déjà dit en sortie de trade deadline : les jours de Kevin Durant à Phoenix sont comptés, lui qui arrive en fin de contrat en 2026.

KD devrait donc connaître une troisième équipe depuis son départ des Warriors en 2019, et il existe un scénario dans lequel cette équipe est le Oklahoma City Thunder, première franchise de Durant en carrière.

Un scénario à la LeBron – Cleveland ?

Quand Kevin Durant a quitté le Thunder pour rejoindre les Warriors à la Free Agency 2016, beaucoup ont immédiatement fait le rapprochement entre sa décision et celle de LeBron James à l’été 2010, ce dernier quittant Cleveland pour former un Big Three à Miami. Les deux situations étaient certes différentes, mais Durant n’aurait sans doute pas rejoint les Warriors si LeBron n’avait pas décidé d’emmener ses talents à South Beach six années plus tôt.

Est-ce que Durant peut à nouveau imiter LeBron, onze ans après le retour du King à Cleveland ?

Contrairement à James en 2014, KD ne sera pas agent libre cet été. Mais lui et les Suns peuvent travailler ensemble pour trouver un transfert qui permet à la fois à Durant de rejoindre une équipe compétitive et à la franchise de Phoenix de repartir sur des bases plus saines après le fiasco du Big Three Durant – Booker – Beal.

Faites entrer le Oklahoma City Thunder.

Stephen A. Smith says the Thunder should trade for Kevin Durant:

“Who has more assets to offer than the OKC?… If I’m Phoenix, I reach out to OKC to try to get some of those assets this summer. Because if I pull that off and I got SGA with KD and Jalen Williams and still keep… pic.twitter.com/ldUNWUzrKI

— Legion Hoops (@LegionHoops) February 21, 2025

Le Thunder possède une ribambelle de choix de draft pour effectuer un gros coup sur le marché des transferts, ainsi que des contrats facilement transférables et des jeunes joueurs prometteurs. Bref, tout ce qui peut intéresser les Suns dans un deal de KD. Déjà candidat au titre et ayant dans le même temps l’une des situations financières les plus saines de la Ligue, Oklahoma City a aujourd’hui une belle flexibilité que Sam Presti peut utiliser, avant de devoir sortir le portefeuille pour prolonger Jalen Williams, Chet Holmgren et puis Shai Gilgeous-Alexander lors des années à venir.

Ce qui fait notamment la force du Thunder aujourd’hui, c’est la profondeur de son effectif. Mais malgré la saison sensationnelle d’OKC, certains ont quelques doutes sur la capacité de l’équipe à aller très loin en Playoffs. Il y a ceux qui se demandent par exemple s’il y a vraiment un joueur capable de seconder Shai Gilgeous-Alexander en attaque quand ce dernier a une “soirée sans” ou qu’il est régulièrement doublé par la défense adverse. Dernier exemple en date ? Le gros choke face aux Wolves il y a quelques jours, où Oklahoma City a connu un énorme trou d’air offensif à partir du moment où Minnesota a forcé SGA à lâcher la balle. Personne à Oklahoma City n’a réussi à sanctionner les prises à deux des Wolves, pas même Jalen Williams. Le Thunder a enchaîné les briques sur des tirs ouverts et s’est finalement incliné.

Ce genre de tactique ne sera pas utilisable pour les adversaires si Kevin Durant porte le maillot d’Oklahoma City. Toujours aussi létal en attaque, KD sanctionnerait les prises à deux sur SGA les unes après les autres. Il aiderait sans doute aussi l’adresse extérieure d’OKC, qui n’est que moyenne cette saison (36% du réussite, 13e en NBA). On a vu par le passé que Durant est capable de s’intégrer dans n’importe quelle équipe et d’occuper plusieurs rôles selon les joueurs avec lesquels il évolue, et le système mis en place. KD donnerait clairement une nouvelle dimension à l’attaque du Thunder.

I asked Shai Gilgeous-Alexander about the shots the Thunder were getting in the 4th and if there is any different way to attack the zone other than outside shots the Wolves were forcing OKC into when he is getting doubled.

— Michael Martin (@MichaelOnSports) February 25, 2025

Tout ça pour dire que si le Thunder veut maximiser ses chances de titre, peut-être qu’il doit sacrifier un peu de sa profondeur d’effectif en lâchant des joueurs comme Lu Dort et Aaron Wiggins par exemple. Alex Caruso, même si tout le monde l’adore à OKC, pourrait aussi représenter une monnaie d’échange avec son nouveau contrat de 80 millions sur 4 ans (2025-29). Certes la défense en prendrait sûrement un coup, mais KD reste un défenseur solide à 36 ans. Et si la rotation serait forcément raccourcie, on rappelle que les coachs ont de toute façon tendance à utiliser moins de joueurs en Playoffs, et que ce sera compliqué pour Oklahoma City de conserver tous les joueurs actuels sur la durée (surtout avec le nouveau CBA).

Alors bien sûr, on peut aussi mettre en avant l’argument inverse : OKC a une équipe hyper solide et compétitive, destinée à progresser au vu de la jeunesse du groupe, et qui donne énormément d’options au coach Mark Daigneault. Pourquoi casser ça nous direz-vous ? C’est justement là où Sam Presti va devoir faire de vrais choix. Et le meilleur choix, c’est peut-être d’être hyper agressif à l’été 2025 afin de maximiser ses chances de gagner un titre sur les deux-trois prochaines années, au lieu de compter sur la progression naturelle du groupe actuel.

Les résultats et les enseignements des prochains Playoffs risquent bien de faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre.

Kevin Durant intéressé par un retour au Thunder ?

Le scénario d’un retour de Kevin Durant à Oklahoma City n’est évidemment crédible que si le principal intéressé envisage un retour au Thunder. Lors de la dernière trade deadline, il y a eu de grosses rumeurs concernant un retour de KD aux Warriors, avant que Durant ne mette un stop au projet de transfert.

"I didn't want to move and I get why you want to trade me, simple fact that's business but for me looking at it… we can play the season out and if that's the decision you want to make in the off-season then we figure it out"

@KDtrey5 explains why he vetoed the Suns-Warriors…

— The Draymond Green Show with Baron Davis (@DraymondShow) February 26, 2025

Kevin Durant l’a dit tout récemment : il veut finir sa carrière “selon ses propres conditions”. Est-ce qu’un retour au Thunder peut faire partie des scénarios qu’il envisage pour ses dernières années en NBA ?

On se rappelle que l’aventure entre KD et Oklahoma City s’est terminée de façon très houleuse, sa décision de rejoindre les Warriors en 2016 passant très mal au sein de la fanbase du Thunder. Traité de “cupcake” et de “snake”, Durant a laissé un goût amer dans la bouche des supporters d’OKC. De l’eau a néanmoins coulé sous les ponts depuis. Kevin Durant a gagné ses titres à Golden State mais peine à retrouver une équipe compétitive, Oklahoma City a réussi à se reconstruire mais a peut-être besoin d’une pièce supplémentaire pour aller au bout. L’heure des retrouvailles a peut-être sonné.

Quand LeBron James est revenu à Cleveland en 2014, on a vu que les fans pouvaient oublier le passé à travers l’espoir du présent. On ne pensait jamais que le King pouvait revenir aux Cavs après The Decision, mais c’est bien ce qu’il s’est passé et ça s’est transformé en l’une des plus belles histoires de la NBA avec le magnifique titre de 2016.

Et si on avait droit bientôt à la version Kevin Durant – Oklahoma City ?

Cela ne changerait pas forcément la réputation de KD, que certains considèrent toujours comme une star qui ne fait que rejoindre des équipes déjà très compétitives. Mais ça pourrait être une belle manière de boucler la boucle.