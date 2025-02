Presque un mois après le transfert de Luka Doncic aux Lakers, des éléments continuent de tomber concernant les semaines précédant l’énorme séisme qui a frappé la NBA le 2 février. Aujourd’hui, on apprend par exemple que les Mavs auraient d’abord contacté les Wolves pour tenter d’obtenir Anthony Edwards.

Si personne ne semblait au courant des négociations entre les Mavs et les Lakers concernant l’échange de Luka Doncic contre Anthony Davis, les Wolves savaient au moins que le phénomène slovène n’était plus intouchable à Dallas.

En effet, si l’on en croit Sam Amick de The Athletic, les Mavericks ont contacté les Wolves quelques semaines avant le transfert de Luka, pour proposer ce dernier à Minnesota en échange d’Anthony Edwards. Il existe donc un monde parallèle dans lequel la rencontre d’hier soir entre les Lakers et les Wolves oppose le duo LeBron James – Anthony Davis à Luka Doncic, pendant qu’Ant-Man évolue à Dallas.

Choqués par les intentions du manager texan Nico Harrison, les Wolves ont rapidement dit non à la proposition des Mavs.

NEWS: League sources tell @sam_amick that the Mavericks and Timberwolves informally discussed the prospect of swapping Luka Dončić for 23-year-old, three-time All-Star Anthony Edwards in the weeks before the Lakers deal went down.

More ⤵️https://t.co/qyai5cg2ba pic.twitter.com/tz8UeMSuLi

— The Athletic (@TheAthletic) February 28, 2025

La franchise “mystère” qui a refusé Luka Doncic serait donc située du côté de Minneapolis, les Wolves ne voulant pas lâcher leur jeune arrière superstar. Anthony Edwards a seulement 23 piges et est considéré à la fois comme le présent et le futur de Minnesota.

Si refuser un trade pour obtenir Doncic peut choquer au premier abord, il faut savoir que Luka arrive en fin de contrat en 2026 tandis qu’Edwards est sous contrat avec les Loups jusqu’en 2029. Se séparer d’Ant-Man pour récupérer le Slovène aurait donc été un gros risque pour les Wolves, qui auraient pu se retrouver sans aucun des deux dans un an et demi.

Au final, Anthony Edwards peut être rassuré sur son statut à Minnesota, lui qui avait déclaré “J’ai peur” juste après le transfert de Luka Doncic aux Lakers.

