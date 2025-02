Avant les Lakers, une équipe NBA aurait refusé un transfert de Luka Doncic

Alors qu’on est toujours sous le choc du transfert de Luka Doncic aux Lakers, la franchise de Los Angeles n’aurait pas été la seule équipe avec laquelle les Mavericks ont négocié ces dernières semaines.

D’après l’insider Sam Amick de The Athletic, le manager de Dallas Nico Harrison a en effet contacté une équipe autre que les Lakers pour un échange entre Luka Doncic et une star. L’identité de cette équipe n’a pas été révélée, mais cette dernière a refusé l’offre faite par les Mavericks.

REPORT: The Mavericks “approached at least one other team” about trading away Luka Doncic, but that other team declined, per @sam_amick

What on earth is going on 👀 pic.twitter.com/CjGWNQPBf1

— Legion Hoops (@LegionHoops) February 2, 2025

Rendez-vous compte de la phrase : (au moins) une franchise NBA a refusé un transfert pour récupérer Luka Doncic, pourtant l’un des cinq meilleurs joueurs du monde et candidat MVP chaque année.

Qu’est-ce que ça veut dire ?

Soit que la franchise en question a les mêmes inquiétudes que Dallas sur la durabilité et la condition physique de Doncic, qui ont poussé les Mavs à transférer leur superstar avant de devoir la prolonger au supermax.

Soit que la franchise en question possède déjà une superstar du calibre de Doncic, et qu’elle ne voulait donc pas faire l’échange. On peut penser aux Bucks (Giannis Antetokounmpo), aux Nuggets (Nikola Jokic), au Thunder (Shai Gilgeous-Alexander + très gros collectif) ou encore aux Spurs (Victor Wembanyama). Mention également pour les Celtics (Jayson Tatum) voire les Wolves (Anthony Edwards). Étant donné que les Mavs cherchaient un intérieur pouvant renforcer leur défense (la preuve avec Anthony Davis), les Bucks ou les Spurs sont peut-être l’équipe en question.

En tout cas, on mise plus sur la deuxième option car excepté certains cas très spécifiques, on voit mal une équipe refuser un talent comme Luka Doncic à cause d’une condition physique douteuse et d’une durabilité qui pose question. Les Mavs ont leurs raisons de trader Doncic, mais la plupart des franchises NBA sauteraient sur l’occasion de récupérer Luka. Et c’est ce qu’ont fait les Lakers.

So apparently it was Dallas Mavericks FO who wanted to trade Luka Doncic, not Luka requesting a trade

But why did they only contact LA Lakers??? Why didn’t they contact every club in the NBA? Because if other teams knew Luka was available they would’ve thrown everything at him

— SpursD22 (@SpursD22) February 2, 2025

Au final, on peut surtout se demander pourquoi les Mavericks ont foncé aussi vite sur Anthony Davis en échange de Doncic, au lieu de prendre leur temps pour tester les offres sur le marché des transferts d’ici 2026.

Certes, Nico Harrison pense que l’arrivée d’AD permet à Dallas d’être “en position de gagner maintenant et à l’avenir”, mais les Mavs auraient sans doute pu obtenir une contrepartie beaucoup plus importante après avoir fait monter les enchères pour Luka. Là, ils ont peut-être évité de grosses turbulences en jouant le coup en douce, mais ça pourrait bien plomber – voire hanter – la franchise pour longtemps.

Source texte : The Athletic