Le manager des Mavericks Nico Harrison a choqué le monde du basket ce dimanche en transférant sa superstar Luka Doncic aux Lakers contre Anthony Davis. Il vient de s’expliquer. Spoiler, pas sûr que ça calme les fans de Dallas…

Durant les heures qui ont suivi la bombe nucléaire de ce matin, les raisons expliquant le transfert de Luka Doncic sont peu à peu apparues au grand jour : inquiétudes concernant la condition physique du Slovène, refus de s’engager sur le long terme avec lui pour 345 millions de billets verts, volonté de renforcer la défense de l’équipe…

Dans un entretien avec The Dallas Morning News, l’homme ayant monté ce giga-transfert – aka Nico Harrison – s’est exprimé publiquement pour justifier sa décision. Morceaux choisis.

“Nous avons vraiment le sentiment d’avoir anticipé ce qui allait être un été tumultueux, puisqu’il était éligible pour le supermax et qu’il est à un an de pouvoir sortir de son contrat (pour devenir agent libre)”, a déclaré Harrison. “Nous avons donc eu le sentiment de prendre les devants. Nous connaissons des équipes, elles l’ont fait savoir, des équipes ont fait le plein pour essayer de le signer une fois qu’il sera disponible.”

Les Mavs ne voulaient pas s’engager sur le long terme avec Luka Doncic, et visiblement Dallas craignait aussi que le Slovène les double pour tenter de quitter la franchise à la fin de son contrat actuel (il peut être agent libre en 2026). Si l’on en croit les propos de Nico Harrison, les négociations sur une prolongation n’auraient pas abouti durant l’été, Dallas refusant d’offrir le supermax que Luka aurait très clairement convoité.

Partant de ce constat, Dallas a commencé à envisager un transfert de Luka Doncic il y a un mois de ça, avec un certain Rob Pelinka des Lakers. Les deux dirigeants – qui se connaissent bien – auraient entamé leurs discussions le 7 janvier dernier lors de la rencontre opposant les Mavs aux Lakers à Dallas, selon l’insider Marc Stein. Des discussions qui sont devenues de plus en plus sérieuses, jusqu’à la bombe de ce dimanche.

En faisant cet énorme trade, Nico Harrison a bien conscience qu’il vient de choquer la fanbase de Dallas, et la NBA dans son intégralité. Mais il assume. Pour lui, les Mavericks ressortent gagnants du transfert.

“Je comprends qu’ils (les fans) soient choqués sur le coup, mais je crois que nous nous sommes positionnés pour gagner maintenant et aussi pour gagner à l’avenir. Et c’est en fin de compte l’objectif et la raison pour laquelle nous sommes ici. C’est à moi qu’il incombe de prendre les décisions difficiles qui placent nos objectifs au premier plan.” – Nico Harrison

Simple petit rappel pour finir : les Mavs restent sur une qualification en Finales NBA grâce en grande partie à Luka Doncic, meilleur scoreur – rebondeur – passeur des derniers Playoffs.

Sources texte : The Dallas Morning News, Marc Stein