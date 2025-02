Kevin Durant : “Les joueurs sont tenus à un standard de loyauté plus important que les dirigeants”

Kevin Durant est apparu choqué sur le banc des Phoenix Suns en apprenant le transfert entre Anthony Davis et Luka Doncic. Un bon moment, selon lui de relancer les débats autour du pouvoir des Front Offices NBA et de leur loyauté envers les joueurs.

Les événements récents entre Pat Riley et Jimmy Butler ont questionné les joueurs NBA. Le syndicat décidant même de contester la suspension de l’ailier du Miami Heat. Une manière d’essayer de défendre les droits des sportifs face à leurs propriétaires et dirigeants.

Le transfert entre Anthony Davis et Luka Doncic a rappelé que les General Managers avaient presque tous les droits. Déraciner sur un coup de tête des familles bien installées et impliquées dans l’organisation. À plus petite échelle, Drew Eubanks s’est fait trader hier le jour de son anniversaire. La NBA n’a pas de place pour les émotions, les sentiments ou la reconnaissance. Une situation qui fait le sel de la Grande Ligue pour les fans, mais qui est difficile à gérer pour les acteurs, ce que Kevin Durant a voulu contester à sa façon après le match entre Suns et Blazers.

“Les joueurs sont tenus à un standard différent de loyauté et d’engagement envers une franchise, mais les organisations ne sont pas tenues à ce même standard, d’un point de vue extérieur.”

“Insane. It’s crazy, crazy.”

Kevin Durant on mega Luka Doncic-Anthony Davis trade.

“Players are held to a different standard of loyalty and commitment to a program but the organizations don’t get held to that same standard from the outside.”

On teams following suit before Feb.… pic.twitter.com/DekP4eRN6N

— Duane Rankin (@DuaneRankin) February 2, 2025

Venant de Kevin Durant, on pourrait se dire que c’est un petit peu la baguette qui se moque du boulanger, mais la déclaration reste à propos. Des transferts comme celui d’Isaiah Thomas vers Cleveland a brisé le coeur des fans et du joueur, qui ne s’en est jamais relevé. Difficile d’imaginer un autre système se mettre en place, où les directions auraient des comptes à rendre sur leurs décisions, mais il y a quand même des pistes de réflexion qui peuvent germer dans les temps à venir.

Pour ce trade fou entre Lakers et Mavericks, aucun des joueurs concernés ne semblaient être au courant, Luka Doncic était considéré comme un des rares intransférables de la Ligue, le choc a du être violent, tout comme pour le reste de la NBA. Selon l’ailier des Suns, un tel blockbuster pourrait avoir des conséquences !

“Si vous commencez à voir des choses comme ça, en tant qu’organisation, vous pourriez avoir un peu plus de courage pour faire certaines choses. Vous voyez une autre équipe échanger quelqu’un comme ça. C’est sûrement le plus gros échange que j’ai vu depuis que je suis dans la ligue ou depuis que je regarde le sport. C’est fou. Donc oui, toutes les autres équipes pourraient prendre confiance et dire ‘merde, je vais échanger quelques-uns de mes meilleurs joueurs si ça ne marche pas’.”

Alors on vous donne rendez-vous dans la semaine pour le transfert de Victor Wembanyama contre Chet Holmgren, parce que la vie est une fête.

Source texte : Duane Rankin