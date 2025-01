Jimmy Butler a été suspendu sept matchs par le Miami Heat. Une décision qui semble ne pas passer auprès des joueurs. L’association les représentant prévoit de déposer une plainte pour contester cette décision.

La “guerre” menée par Pat Riley et Jimmy Butler ces dernières semaines ne laisse pas les autres membres de la Ligue de marbre. Une affaire comme témoin de la hiérarchie actuelle des franchises NBA, une bataille pour le pouvoir.

Ainsi, lorsque le Miami Heat a décidé de suspendre l’ailier pour sept matchs du fait de son “comportement”, l’association des joueurs NBA a décidé d’immédiatement rétorqué en déposant une plainte contestant cette décision. Selon Shams Charania, la procédure est longue et ne permettra probablement pas d’arrêter la suspension.

The National Basketball Players Association will soon file a grievance to dispute the Miami Heat’s seven-game suspension of Jimmy Butler, sources tell me and @WindhorstESPN. The grievance process is lengthy, however, and will likely not stop suspension.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 4, 2025

Si à court-terme, il est probable que la situation reste la même en Floride, cette plainte et ses conséquences pourrait bien faire réfléchir des propriétaires avant de prendre de telles actions envers leurs joueurs dans le futur … ou complètement leur ouvrir la porte et limiter les comportements “négatifs” des joueurs.

Si la parole en NBA appartient souvent aux superstars, les propriétaires veulent garder leur influence. Qui de Jimmy Butler ou Pat Riley aura le dernier mot ?

Source texte : Shams Charania