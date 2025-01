Jalen Suggs (dos) sort en fauteuil roulant, le Magic est maudit

Le Magic n’a décidément pas droit au bonheur ! Déjà plombé par les blessures cette saison, Orlando a cette fois perdu Jalen Suggs, visiblement blessé au dos et sorti du terrain via un fauteuil roulant…

Si vous connaissez des fans du Magic, prenez bien soin d’eux en ce début d’année civile car leur vie n’est pas simple. Déjà privé de Paolo Banchero, Franz Wagner mais aussi Mo Wagner à cause de longues blessures, Orlando réussissait pourtant à tenir son rang, avec un mental impressionnant incarné par le tenace Jalen Suggs. Malheureusement pour la bande à Mickey, Suggs a visiblement trouvé le même chat noir que ses petits camarades cette nuit.

Face à Toronto, le meneur s’est effondré pour ainsi dire tout seul sur une action un peu confuse, se tenant le dos, visiblement en très grande souffrance et avec les larmes aux yeux. Incapable de se relever seul, il a été évacué du terrain avec un fauteuil roulant.

Jalen Suggs was forced to exit Friday’s game in a wheelchair after sustaining an apparent back injury. 🙏 pic.twitter.com/bEsFET9x8J

— Magic on FanDuel Sports Network (@FanDuelSN_Magic) January 4, 2025

Comme on pouvait s’en douter, le Magic a ensuite annoncé que son joueur ne reviendrait pas en jeu. Reste à espérer que la blessure ne sera pas trop grave. Cette saison, Jalen Suggs tournait à 16,8 points, 4,2 rebonds et 3,8 passes de moyenne, sa meilleure saison statistique en carrière. Il a notamment été remarquable en termes de leadership ces dernières semaines pour garder Orlando parmi les meilleures équipes de l’Est, alors que Banchero et Wagner étaient sur la touche.

Jalen Suggs will not return tonight at Toronto due to back spasms. pic.twitter.com/ZfDmzQOnaw

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) January 4, 2025

Source texte : Orlando Magic