Pour la deuxième saison consécutive, les Pacers affrontent les Bucks au premier tour des Playoffs. Une rivalité naissante, Giannis vs Tyrese, et pas mal de mecs qui peuvent jouer les facteurs X. On vous file nos pronos maison pour cette série, avec un vilain petit canard dans le lot. Et vous, ça part plutôt sur Indiana ou Milwaukee ?

Nico M.

Miser contre Giannis Antetokounmpo avant une série de Playoffs ne semble pas être une bonne idée. Peut-être encore plus contre les Pacers, que le Freak a pris l’habitude de torturer au fur et à mesure des années. Mais on a quand même l’impression d’être arrivé à un point où les Bucks peuvent perdre malgré un Giannis en 40-15-8. Et c’est bien ça le problème à Milwaukee. Malgré leur bonne dynamique de fin de saison, c’est pas folichon sur le plan collectif chez les Daims, qui pourraient en plus évoluer sans Damian Lillard. En face par contre, Indiana fait partie des machines les mieux rodées de la NBA. La bande de Tyrese Haliburton a réalisé une superbe deuxième partie de saison après un départ foiré, de quoi débarquer en Playoffs avec la jauge de confiance au max. Comme la saison dernière, Indiana va s’imposer. Comme la saison dernière, Doc Rivers va trouver une bonne excuse. Comme la saison dernière (et celle d’avant), les Bucks vont sortir au premier tour des Playoffs. De quoi pousser potentiellement Giannis vers la sortie cet été ? On verra le moment venu, mais en attendant on part sur Indiana en six. Pacers 4, Bucks 2.

Giovanni

La revanche ! La revanche ! Début de rivalité entre les deux franchises sans Wi-Fi de la Conférence Est. L’année passée les Pacers avaient géré la série 4-2, et cette saison je vois le bail s’inverser pour une raison bien particulière, et c’est du ressenti : je trouve Giannis Antetokounmpo phénoménal, limite dans la forme de sa vie. Aucun problème avec les Pacers, j’adore leurs fourches, leurs cirés et leur meneur surcoté, mais sur cette série j’ai le sentiment que Giannis peut rosser tout le monde à un niveau rarement vu. Ça restera serré car en face c’est solide hein, mais cette saison c’est pour les Bucks, en tout cas au premier tour. Et sans rancune Tyrese, t’avais qu’à pas naître un 29 février, Gérard Darmon et moi on était prems. Pacers 2 – Bucks 4

Nico V.

Kyle Kuzma est comme le nouveau goût Aligot de Bret’s, on en attend beaucoup mais franchement, c’est tout juste OK tier. Damian Lillard est comme le goût Sans-Plomb 95 que la marque aurait dû s’engager à produire après une initiative foireuse sur les réseaux. Sans doute particulier, mais on ne le saura jamais, la faute “au stagiaire”. Le même qui a dû donner du Tramadol à Bobby Portis tiens. Giannis ? Valeur sûre, goût Yakitori sucré-salé qui fait un boulot monstrueux à l’heure de l’apéro. Dommage, l’hôte de maison qu’est Doc Rivers n’a pas prévu d’autre paquet ni de système ni de plaquette, ça prend trop de place dans le sac. On va une fois de plus rester sur notre faim. Pacers 4 – Bucks 2

Robin

Ces temps-ci les Bucks ressemblent à Buck dans Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban. À savoir des bêtes condamnées à rencontrer un bourreau. Mais il existe tout de même des différences : Buck a envoyé Draco à l’infirmerie et s’est fait monter dessus par un binoclard habitué à être sur un balai alors que les Bucks ont tous étés à l’infirmerie et se sont fait monter dessus par n’importe quelle équipe voyant clair, ce qui risque de conduire à un coup de balai. Cette fois Hermione n’est pas là pour remonter le temps et empêcher Bobby Portis de prendre du Tramadol ou Doc Rivers de faire une causerie d’équipe donc le Sinistros semble teinté de jaune. Pacers 4 – Bucks 1.

Timéo

Vendez-moi l’argument de l’expérience autant que vous voulez, le star power machin machin, je ne vois pas les Bucks renverser les Pacers dans cette série. Ça finit fort la saison pourtant, rien à redire là-dessus, mais dans l’Indiana ça préchauffe depuis début 2025. Quatrième meilleure équipe de la ligue depuis la nouvelle année, seuls Cavs, Celtics et Thunder font mieux. Haliburton a retrouvé un niveau de malade, alors que de l’autre côté, Milwaukee devra certainement jouer toute la série sans Damian Lillard, ou en tout cas une grande partie. Désolé Giannis mais je sens que la malédiction des Bucks depuis 2021 va se prolonger encore un petit peu. En même temps réunir Doc Rivers et Kyle Kuzma au même endroit, c’est chercher aussi. Pacers 4 – Bucks 2

Alex T

Comme on se retrouve ! Tout comme en 2024, les Pacers et les Bucks vont s’affronter au premier tour des Playoffs. Milwaukee arrive revanchard et en forme mais avec des incertitudes. Damian Lillard sera-t-il en tenue ? Quels lieutenants peuvent vraiment step up ? Sans l’homme à la montre, Giannis risque de devoir tout faire en solitaire et ça pourrait être problématique pour les chances des Bucks. Indiana de son côté a de belles certitudes sur son collectif avec Tyrese Haliburton en général en chef. L’avantage du terrain sera aussi à prendre en compte pour les Pacers, qui sont très solides à la maison cette saison. Pacers 4 – Bucks 2

Clément

Et si les Bucks devenaient les petits des Pacers ? En tout cas c’est comme ça que je vois les choses pour cette série. La revanche de l’an passé n’aura pas lieu à mon sens et je vois les potes de Tyrese faire le break. De toute façon, personne ne le saura à Milwaukee ou Indiana puisqu’on ne peut pas visionner les résultats sur le minitel. Tout ce que je sens, c’est que le vernis craque chez les Daims avec l’absence de Damian Lillard, la suspension de Bobby Portis et l’arrivée de Kyle Kuzma. Les résultats qui peinent à être convaincants tandis qu’en face, les Pacers sont montés en puissance tout au long de la saison pour atteindre leur rythme de croisière au bon moment. Ça part en 7, mais Giannis sera trop seul face au collectif et à l’attaque de feu d’Indiana. Pacers 4, Bucks 3, avec option choke de Doc Rivers à 3-1 ?