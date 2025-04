Déjà opposés la saison dernière au premier tour des Playoffs, les Milwaukee Bucks et les Indiana Pacers remettent ça cette année. La différence, c’est que Giannis Antetokounmpo sera bel et bien en tenue cette fois-ci. Si la bande de Tyrese Haliburton part avec l’avantage du terrain, cette série pourrait être particulièrement serrée, encore plus si Damian Lillard parvient à se remettre à temps de ses problèmes de santé. C’est parti pour la preview !

Confrontations en saison régulière :

22 novembre : Bucks – Pacers, 129-117

– Pacers, 129-117 31 décembre : Pacers – Bucks , 112-120

, 112-120 11 mars : Pacers – Bucks, 115-114

– Bucks, 115-114 15 mars : Bucks – Pacers, 126-119

Comme on l’a dit en introduction, ce Pacers – Bucks n’a rien de nouveau puisque les deux équipes se sont croisées un paquet de fois ces deux dernières années (In-Season Tournament, Playoffs). C’est d’autant plus excitant car on parle de deux franchises qui ne s’apprécient pas beaucoup.

Il y a eu l’affaire du ballon volé à Giannis, le trashtalking entre Lillard et Haliburton, des duels souvent bien physiques et bien sûr le premier tour de Playoffs l’an passé, où Indiana a profité des blessures chez les Bucks pour se qualifier.

Mais contrairement à 2024, le Greak Freak sera cette fois de la partie pour porter les siens. De quoi aider les Bucks à rendre la monnaie de leur pièce aux Pacers ? Le bilan cette saison a en tout cas largement souri à Milwaukee, qui est même passé à un tir miraculeux du sweep face à son rival.

Les Bucks avec ou sans Damian Lillard ?

C’est la grande question de ce premier tour entre Pacers et Bucks. L’an dernier, Milwaukee n’avait pu compter que sur Dame Dolla au premier tour, du moins une partie, alors que Giannis était blessé. Les fans du Wisconin espèrent cette fois avoir les deux en tenue.

Toujours est-il que c’est le flou total sur l’état de santé du meneur All-Star. Les Bucks semblent positifs à l’idée de pouvoir compter sur lui pour les Playoffs mais quand ? On sait déjà qu’il manquera le Game 1 à coup sûr. Quid aussi de la question du rythme, lui qui n’aura pas joué depuis un mois au moment du début des Playoffs.

La présence de Lillard change beaucoup de choses puisqu’on se doute que les Pacers vont avoir un plan pour essayer de limiter le scoring de Giannis et forcer ses coéquipiers à prendre leurs responsabilités. Il faudra alors que Brook Lopez, Kyle Kuzma ou encore le revenant Bobby Portis assurent, ce qui n’est jamais garanti.

Côté Pacers, on arrive avec plus de sérénité. Les fermiers ont l’avantage du terrain et ils sont particulièrement solides à Indianapolis. À côté de ça, l’effectif est en forme, avec un Tyrese Haliburton qui a retrouvé son meilleur niveau au bon moment pour aider son équipe à finir fort. Si on ne doute pas du potentiel offensif des Pacers, c’est toujours leur capacité (ou non) à serrer les rangs derrière qui sera le facteur principal d’une qualification au tour suivant.

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : Indiana Pacers – Milwaukee Bucks , dans la soirée du samedi 19 avril à 19h

Indiana Pacers – Milwaukee Bucks Game 2 : Indiana Pacers – Milwaukee Bucks, dans la nuit du mardi 22 au mercredi 23 avril à 1h

Indiana Pacers – Milwaukee Bucks, Game 3 : Milwaukee Bucks – Indiana Pacers, dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 avril à 2h

Milwaukee Bucks – Indiana Pacers, Game 4 : Milwaukee Bucks – Indiana Pacers, dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 avril à 3h30

Milwaukee Bucks – Indiana Pacers, Game 5 : Indiana Pacers – Milwaukee Bucks, dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30 avril *

* Game 6 : Milwaukee Bucks – Indiana Pacers , dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 mai *

Milwaukee Bucks – Indiana Pacers , * Game 7 : Indiana Pacers – Milwaukee Bucks, dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 mai *

LA PREVIEW EN VIDÉO