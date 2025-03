Ambiance Playoffs du côté d’Indiana avec deux équipes qui visent le Top 4 et donc l’avantage du terrain au premier tour. Dans un match au couteau, ce sont les Pacers qui s’en sortent grâce à un tir de la gagne improbable de Tyrese Haliburton, le héros du jour.

Pour les stats maison de ce match à suspense, c’est ici

C’est bien connu, les Bucks et les Pacers ne sont pas les meilleurs copains du monde et l’idée de les voir s’affronter en Playoffs comme l’an passé est assez tentante. Avant cela, reste à savoir à quelles positions finiront les uns et les autres. Ces affrontements directs valent évidemment de l’or pour créer un écart ou aller gratter le tie-breaker, synonyme d’avantage en cas d’égalité.

Les deux équipes ont bien reçu le message, bataillant avec des écarts qui ont été réduits durant tout le match. Côté Indiana, c’est Pascal Siakam (25 points, 12 rebonds, 5 passes) qui a mené la charge, bien entouré par un collectif qui a retrouvé des couleurs avec le retour en tenue de Tyrese Haliburton. Le prince Hali aura connu une soirée sacrément mouvementée. En difficulté avec son shoot en début de match, il s’est appliqué à faire jouer les copains sur les trois premiers quart-temps.

Sa méforme au shoot ne semblait pas être problématique pour les Pacers, avec une bonne entrée de money time et dix points d’avance au compteur. Une avance rendue possible par le passage sur le banc de Giannis. Mais dès le retour du Freak, Milwaukee a retrouvé des couleurs, avec un Brook Lopez possédé sur le dernier acte (11 de ses 23 points). Avec Indiana qui est muet pendant plus de 2 minutes, les Bucks lâchent un 7-0 et prennent la tête sur une merveille de passe de Giannis pour Gary Trent Jr.

Andrew Nembhard lâche un 0/2 à 3-points et laisse un lancer en route dans la foulée. Damian Lillard ne tremble pas pour donner +3 aux siens avec seulement quelques secondes au chrono. On se dit que Milwaukee va faire faute et finir le boulot à l’usure sur la ligne mais les Pacers n’ont pas dit leur dernier mot. Avec quatre joueurs qui courent depuis leur moitié de terrain, Tyrese Haliburton parvient à être trouvé et il tire en total déséquilibre au-dessus de Giannis. La balle rentre et les arbitres sifflent la faute en prime ! Incroyable retournement de situation.

TYRESE HALIBURTON SINKS IT 🤯

FOUR POINT PLAY WITH A CHANCE FOR THE WIN! pic.twitter.com/2vCbYyb86b

— NBA on TNT (@NBAonTNT) March 12, 2025

Le meneur marque son lancer. Giannis Antetokounmpo a trois secondes pour remonter le terrain et prendre un shoot mais il est un peu court. Indiana remporte un incroyable thriller et reste plus que jamais dans la course à la 4ème place.