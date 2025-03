Les Cavs passent (de nouveau) la barre des 15 victoires de suite mais que ce fut dur face à une équipe des Nets qui n’était pas venue faire du tourisme dans l’Ohio.

Pour les stats de ce match, c’est par ici

Pas de Donovan Mitchell, pas de De’Andre Hunter ni même de Ty Jerome pour Cleveland ce soir, malgré cela on n’imagine pas les Cavs se rater à domicile face à une équipe des Nets qui semble trop limitée pour pouvoir inquiéter la machine de guerre de Kenny Atkinson.

Pourtant, c’est bien Brooklyn qui prend le meilleur départ. Les shoots de loin tombent dedans avec un Ziaire Williams inspiré, l’apport du banc fait aussi beaucoup de bien. Si les Cavs répondent par Evan Mobley, l’intérieur manque de soutien au scoring et Cleveland souffre à longue distance. Pour couronner le tout, Cam Thomas s’offre une flambée en solitaire dans le second quart-temps. Le bonhomme se transforme en Kobe Bryant : 14 points en 6 minutes ! De quoi permettre aux Nets d’arriver au break avec +13 au tableau d’affichage, surprise générale à Cleveland.

Au retour des vestiaires, la défense des Cavs monte d’un cran, tout comme Jarrett Allen sous les panneaux. L’intérieur à la boule disco est trop précieux des deux côtés du terrain mais le manque d’adresse de loin reste toujours un problème pour vraiment revenir sur Brooklyn. Un tir à 3-points miraculeux de Craig Porter Jr. au buzzer permet quand même aux Cavs de revenir à -8 avant le money time, rien n’est joué.

CRAIG PORTER JR. FROM BEYOND HALFCOURT AT THE BUZZER 🔥😱 pic.twitter.com/CQ0fvnOEmc

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 12, 2025

C’est alors qu’arrive Zorro, enfin plutôt Darius Garland. Dans le dur au shoot pendant quasiment toute la soirée, le meneur All-Star prend soudainement confiance et enchaine les paniers. Il inscrit 18 de ses 30 points sur le seul money time ! Avec les Cavs qui défendent dur, Brooklyn n’arrive plus à scorer. Si Cam Johnson sauve un peu les meubles, le momentum tourne rapidement et Cleveland reprend logiquement la tête.

Les Nets n’abandonnent pas mais Garland plante un nouveau panier puis deux lancers sur une faute bête de Brooklyn : +6. Cam Thomas réussit un tir bien difficile mais les Cavs ne tremblent pas sur la ligne pour aller chercher cette victoire à l’usure. C’est clairement pas la plus belle de la saison mais vu la liste des absents, elle est bonne à prendre, et surtout cela permet à Cleveland d’égaler à nouveau son record de franchise avec 15 victoires de rang. Les Cavs pourront tenter de battre ce record, ce sera ce vendredi du côté de Memphis.