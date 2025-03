Vous l’attendez tous, chaque année, quand les rayons du soleil réapparaissent pour mettre en lumière… la nullité de certaines équipes de NBA. La nullité ou la stratégie, c’est selon, car à partir du mois de mars certaines défaites s’apparentent à de savantes victoires. Bienvenue dans le monde merveilleux du tanking, là où les pires équipes de NBA sont récompensées de chances supplémentaires pour enfin sortir du marasme. Vivement la Draft, et ce matin les Pelicans ont visiblement oublié quel était leur objectif sur cette fin de saison.

Les résultats de la nuit

Cavs – Nets : 109-104 (stats)

– Nets : 109-104 (stats) Pistons – Wizards : 123-103 (stats)

– Wizards : 123-103 (stats) Pacers – Bucks : 115-114 (stats)

– Bucks : 115-114 (stats) Pelicans – Clippers : (stats)

Le Tankathon 2025 :

Bonne opération du jour – Nets, Wizards

Pas de grosse surprise ici. Les Wizards ont le pire bilan de la Ligue et ils n’ont pas fait le poids du côté de Detroit, avec une défaite large. Les Nets ne sont eux pas passés loin d’une victoire classe à Cleveland mais le bon sens et le talent des Cavs leur permet finalement de continuer leur opération Draft. Tout est bien qui finit bien.

Mauvaise opération du jour – Pelicans

Quelle idée de battre les Clippers NOLA ? Certes, on peut louer le triple-double de Zion et l’avalanche de 3-points mais c’est pas comme ça que les Pels vont rattraper le Top 3 des pires bilans et ainsi accroitre leurs chances d’aller chercher une pépite en juin prochain.

Le programme de la nuit prochaine

0h30 : Hawks – Hornets

0h30 : Celtics – Thunder

0h30 : Raptors – Sixers

1h : Spurs – Mavs

1h : Heat – Clippers

1h : Grizzlies – Jazz

1h : Rockets – Suns

3h : Nuggets – Wolves

3h : Blazers – Knicks

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

