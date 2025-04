À quelques jours du début de la série de Playoffs entre les Lakers et les Wolves, Anthony Edwards est déjà en forme derrière les micros. Ant-Man a hâte de faire déjouer les très nombreux pronostics qui voient Los Angeles gagnant.

Sur le site d’ESPN, dix journalistes ont été interrogés sur la série Lakers – Wolves. Dix ont pronostiqué en faveur de la bande de Luka Doncic, et seulement deux voient la série aller jusqu’en sept matchs.

Ce n’est qu’un petit échantillon mais il symbolise assez bien le mood actuel autour de cette confrontation. Los Angeles est favori, Los Angeles est l’équipe la plus hype des deux, et Los Angeles a le luxe de posséder Luka et LeBron James. Mais pour la star des Wolves Anthony Edwards, tout cela n’est qu’une source de motivation supplémentaire.

“J’adore ça. C’est super” a déclaré Ant via The Athletic. “J’adore le fait que tout le monde souhaite voir les Lakers gagner. C’est normal. Ils ne veulent pas que les Timberwolves gagnent. Je comprends.”

On en connaît un qui va débarquer avec le couteau entre les dents samedi soir.

Pas du genre à baisser les yeux devant la concurrence, Ant-Man veut lâcher un gros statement face aux Lakers pour montrer qu’il fait définitivement partie de la cour des grands. Il a non seulement une revanche à prendre contre Luka Doncic, qui l’a battu avec Dallas en Finales de Conférence l’an passé, mais en plus c’est sa première confrontation en Playoffs contre LeBron James. Un challenge royal !

“Cela signifie beaucoup de choses de se mesurer à lui, mec. C’est probablement le plus grand joueur de basket de tous les temps. Essayer de l’éliminer des Playoffs va être difficile, mais le parcours sera fun.” – Anthony Edwards

Il y a moins d’un an, Ant-Man gagnait une médaille d’or olympique avec le King, désormais il veut lui montrer qu’il peut être le roi d’une série face à lui.

Anthony Edwards on if he likes the national media picking the Lakers to win

Yea(smiling) I just love it, it’s dope. I love the fact that everybody wants the lakers to win. That’s how it’s supposed to be, they don’t want the Timberwolves to win. I get it” pic.twitter.com/PUOHWWrs5a

— Andrew Dukowitz (@adukeMN) April 16, 2025

Les Wolves auront forcément besoin d’un grand Edwards pour espérer dégager les Lakers au premier tour, mais la série s’annonce plus serrée que ce que peuvent annoncer les pronos.

Attention en effet à ne pas sous-estimer Minnesota, qui se trouve dans le Top 8 à l’efficacité offensive et défensive cette saison, tout en ayant une profondeur d’effectif intéressante et une puissance physique parfaitement adaptée aux Playoffs. Est-ce que tout cela sera suffisant pour faire mentir les Hexperts ?

Début de réponse dans la nuit de samedi à dimanche à Los Angeles. On espère que vous avez du popcorn en stock.

Source texte : Jon Krawczynski (The Athletic)

Pour aller plus loin :