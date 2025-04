Play-in tournament : le Miami Heat fracasse les Chicago Bulls (109-90)

Le Miami Heat n’a pas eu le temps de douter. Plus agressif de bout en bout, ils n’ont eu aucun mal à se défaire des Chicago Bulls pour la troisième année consécutive au play-in tournament. Une prestation affreuse des hommes de Billy Donovan qui n’enlève rien à la belle partition de ceux d’Erik Spoelstra.

Après un quart-temps, le scénario du match est déjà dessiné. Tyler Herro et Andrew Wiggins sont extrêmement agressifs d’entrée. Ils profitent de la “présence” de Nikola Vucevic sous le cercle pour y aller sans cesse. Les deux hommes ne prennent pas le temps de poser le jeu, deux dribbles suffisant à transpercer le premier rideau transparent tandis que le deuxième a des airs de portes de saloon. En face les Bulls essaient presque “trop” de poser le jeu et finissent pas s’obstiner à 3-points en fin de possession. Une équipe joue avec l’intensité des Playoffs, pas l’autre.

Et de cette mentalité vient l’adresse, les shoots floridiens rentrent, pas ceux des hommes de l’Illinois, la différence se crée vite et à la mi-temps, le match est déjà terminé 71 à 47.

LE HEAT DE MIAMI L’EMPORTE 109-90 A CHICAGO ET JOUERA SA PLACE EN PLAYOFFS VENDREDI A ATLANTA ! pic.twitter.com/LmKyZuE049

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 17, 2025

Il est tentant d’attribuer cette différence de score à la performance magnifique de Tyler Herro dans le premier acte (23 points à 8/8 au tir et 38 en fin de match), mais cette ligne statistique traduit autant un joueur en confiance qu’une défense à la dérive.

Masterclass TOTALE de Tyler Herro, tout en gestion, sans rien forcer. pic.twitter.com/T2QlO4SstC

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 17, 2025

Les Bulls ont eu une légère réaction dans le troisième quart-temps par l’intermédiaire de Matas Buzelis et Talen Horton-Tucker, mais rien de significatif.

Pas de réelle éclaircie, d’opportunité de revenir et ils se font éliminer pour la troisième année consécutive de la même façon, sans jamais apprendre de leurs erreurs. Le Miami Heat affrontera désormais les Atlanta Hawks ce vendredi pour tenter de se qualifier et au vu du niveau de jeu du soir, Trae Young et ses coéquipiers ont de quoi s’inquiéter.