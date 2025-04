Officiel : Hawks – Heat pour la 8e place à l’Est

Source image : Montage via NBA League Pass

Le Miami Heat n’a eu aucun mal (109-90) à se défaire des Chicago Bulls et affrontera les Atlanta Hawks pour la huitième et dernière place qualificative pour les Playoffs dans la Conférence Est. Coup d’envoi du match décisif ce vendredi à 1h00 du matin.

Les Atlanta Hawks et le Miami Heat ont eu des saisons très différentes, mais se retrouveront vendredi pour un objectif commun : le droit d’affronter les Cleveland Cavaliers en Playoffs (et donc de probablement se prendre une belle valise mais c’est un problème pour plus tard).

Les pigeons de Géorgie ont réussi, petit à petit à développer leurs jeunes et à poser des bases pour le futur. Ils sont restés assez réguliers au niveau des résultats pour obtenir la 8e place de la conférence. Malheureusement, ils ne sont pas forcément en confiance après la rouste encaissée face au Orlando Magic ce mardi.

En face, la chaleur de Floride a longtemps été rafraîchie par les différents entre Jimmy Butler et Pat Riley. Ce qui a mené à une saison globalement catastrophique, mais une fin d’un petit peu meilleure facture. Le match de cette nuit face aux Chicago Bulls est allé dans le même sens puisqu’ils ont complètement roulé sur les Chicago Bulls.

Alors les Hawks accueilleront vendredi, ils ont fait la meilleure régulière, mais au vu de la dynamique récente, ils sont peut-être les outsiders de la rencontre. À eux de montrer leurs ressources mentales.