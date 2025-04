Tyler Herro a brillé face aux Bulls : 38 points à 13/19 au shoot

Si l’ensemble du collectif Heat a causé la chute des Bulls (109-90), le leader a incontestablement été Tyler Herro. L’arrière a été inarrêtable, notamment en première mi-temps pour enterrer rapidement les espoirs de Chicago. 38 points, 5 rebonds et 4 passes décisives à 13/19 au tir, c’est du solide !

Une performance de patron ! Cette nuit face aux Bulls, Tyler Herro a montré l’exemple et n’a pas perdu de temps pour le faire. La première mi-temps de l’arrière est une démonstration de confiance, de malice et d’adresse. Il s’est d’abord rassuré de près en agressant sans cesse le cercle, perdant Kevin Huerter et Nikola Vucevic à plusieurs reprises avant de planter de plus loin.

Tout ce qu’il tente, pendant 24 minutes, se transforme en ficelle. Au retour aux vestiaires, la star du Miami Heat compte déjà 23 points à 8/8 au tir. Les Bulls sont déjà distancés de plus de 20 unités, la différence a été faite.

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

23 POINTS

8/8 AU TIR

3/3 DU PARKING

2/2 AUX LANCERS

La première mi-temps PARFAITE de Tyler Herro face aux Bulls

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/3WzInPCNjk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 17, 2025

Dans le troisième quart-temps, Tyler Herro essaie d’impliquer un petit peu plus ses coéquipiers, mais l’ensemble de l’effectif traverse une mauvaise passe, Chicago fait un petit peu de son retard et le leader doit reprendre les choses en main.

Alors l’arrière agresse à nouveau, va chercher des lancers-francs, mets des petits daggers qui font du bien à toute la Floride et rapidement, les Bulls sont définitivement dans le rétroviseur.

Tyler Herro a battu le record de points d’un joueur du Miami Heat en play-in : 38, accompagnés de 5 rebonds, 4 passes décisives et 1 interception à 13/19 au tir, 3/7 de loin et 9/10 sur la ligne des lancers-francs.

Masterclass TOTALE de Tyler Herro, tout en gestion, sans rien forcer. pic.twitter.com/T2QlO4SstC

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 17, 2025

Il faudra qu’il soit au même niveau vendredi contre les Atlanta Hawks pour rêver un peu plus fort des Playoffs !