Dans une rencontre dont il était franchement difficile de prédire l’issue, c’est finalement Dallas et son univers impitoyable qui est allé choker les Kings dans leur salle. Une équipe a joué, l’autre non, les Mavs et la logique l’emportent !

Le play-in tournament n’a qu’une seule vérité connue : il récompense les équipes les plus en forme le Jour J, peu importe le bial, peu importe le passif et la dynamique. Cette nuit ? Les Kings ont joué à peine la moitié d’un match quand les Mavs avaient semble-t-il quelque chose à prouver.

Après un premier quart-temps à se regarder, à se jauger, à comprendre que, oui, on pouvait laisser Zach LaVine et DeMar DeRozan faire leur petit bazar, les Mavs ont accéléré et infligé à Sacto une rouste énorme dans le deuxième quart, initiée notamment par un Klay Thompson réconcilié avec le play-in tournament, un an après avoir rempli sa couche pour son dernier match avec les Warriors.

Des Kings complètement KO debout, un public qui commence à gronder, bref une soirée sans, sous les yeux d’un Nico Harrison qui se frotte les mains en pensant au titre, le pire étant que cette phrase n’est pas complètement dénuée d’une potentielle vérité. Anthony Davis, Daniel Gafford, Dereck Lively et PJ Washington font passer Domantas Sabonis et Jonas Valanciunas pour les Twin Towers mais le 12 septembre, et très vite l’écart grimpe comme la courbe de poids de Luka Doncic dans les yeux de son ancien GM. +23 à la mi-temps, l’heure de se faire un bun’s maison avec du saumon dedans.

44-19 Mavericks au deuxième quart.

71-48 à la mi-temps.

Les Kings qui rentrent aux vestiaires sous les sifflets.

La deuxième mi-temps n’offrira absolument aucune réaction de la part des locaux, à part un bout de DeRozan au troisième quart mais encore, c’est vraiment histoire de trouver quelque chose de positif à dire sur ces Kings… Au final les joueurs de Doug Christie semblent ne jamais avoir lutté, le duo AD – Klay a posé sa cinquantaine de points et le binôme Exum – Williams a performé en sortie de banc, alors que pour les Kings les meilleurs joueurs auront peut-être été Peja Stojakovic et Vlade Divac, présents pour assister physiquement à cet océan de vide. Allez, vite, on passe à la suite, quelle nuit compliquée.

🚨 Kings 106 – 120 Mavericks 🚨

Anthony Davis et ses coéquipiers ont maîtrisé le match de A à Z et seront des adversaires sérieux pour les Grizzlies ce vendredi (3h30) ! 😤

Pour Sacramento, c’est une fin très très laide, les choses doivent changer cet été ! 🔜 pic.twitter.com/2xmfr4RNFv

