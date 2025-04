Officiel : Grizzlies – Mavericks pour la 8è place à l’Ouest !

Décidément, cette nuit de play-in tournament n’aura pas été sponsorisée par le FC Suspense. Après une démo de Miami à Chicago, c’est Dallas qui s’est imposé à Sacramento et qui s’offre donc le droit d’y croire, un peu. Les Mavs iront défier les Grizzlies vendredi à Memphis, parce que pourquoi pas !

Memphis Grizzlies, Dallas Mavericks. Deux équipes que l’on n’attendait pas forcément à la lutte pour une place en Playoffs, et qui ont chacune vécu des péripéties assez folles cette saison, avantage Dallas tout de même dans le rayon WTF.

Vendredi soir en tout cas, il sera l’heure de valider une première coche pour une saison “réussie”, en se qualifiant pour le premier tour des Playoffs. Les Grizzlies seront à domicile, favoris et forts d’une belle dynamique malgré leur défaite contre Golden State, et les Mavs n’auront rien à perdre, si ce n’est encore un peu plus de sérieux en moins après une énième déclaration biscornue de Nico Harrison.

Sur le terrain ? Ja Morant et Desmond Bane ont un avantage certain sur le backcourt, mais les intérieurs de Dallas peuvent enquiquiner ceux de Memphis, tout comme un Klay Thompson peut bien sortir un 8/9 du parking de sa manche.

Hawks vs Heat à l’Est, et donc Grizzlies – Mavericks à l’Ouest. Le vainqueur de cette confrontation Tennesso-texane ? Il ira se faire dépecer par le Thunder au premier tour, avec un Game 1 prévu dimanche soir devant 1 200 TrashTalkeurs à la Maison de la danse à Lyon !