Ce soir, à 1h30, les Chicago Bulls accueilleront le Mimia Heat au United Center pour tenter de rester en vie et d’aller défier les Atlanta Hawks vendredi. La bande de Billy Donovan semble légèrement plus forte, ces derniers temps, mais les fantômes du passé pourraient bien resurgir.

Coby White, Josh Giddey et leurs coéquipiers sont dans une forme resplendissante en cette fin de saison. Depuis le mois de mars, les hommes en rouge ont remporté 15 de leurs 22 matchs avec des belles victoires face aux Lakers, aux Nuggets ou aux Pacers. Ils sont sans doute l’équipe avec la meilleure dynamique du Play-In Tournament à l’Est.

Mais en face, il y a énormément d’expérience. Bam Adebayo, Tyler Herro et Erik Spoelstra ont connu de nombreuses situations dans leurs carrières, mais une des plus récurrentes ces dernières années, c’est de jouer contre les Chicago Bulls à ce moment de la saison. En effet, le Miami Heat a éliminé les Taureaux lors des deux dernières saisons.

Chaque fois, une joueur inattendu sort de sa boîte et envoie un festival. Il y a deux ans, c’était Max Strus (31 points), l’année dernière, Kevin Love avait activé le mode flashback avec 16 points et 7 rebonds en 12 minutes. Alors qui fera la différence cette fois, Davion Mitchell et Duncan Robinson ?

Il y a moins d’une semaine, les deux équipes se sont retrouvés dans un match à enjeu puisque le vainqueur avait encore une chance de terminer dans le Top 8 de sa conférence et ce sont les Bulls qui s’étaient imposés. Une manière de gagner en assurance et de ne pas se laisser submerger par l’avantage psychologique pris par le Heat ces dernières saisons.

Alors qui sera la plus forte cette nuit et retrouvera les Atlanta Hawks pour une place en Playoffs : la loi des séries ou la dynamique récente ? Faites vos jeux et rendez-vous à 1h30 à l’United Center pour la réponse !