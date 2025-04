Juste après Bulls – Heat, les Sacramento Kings affronteront les Dallas Mavericks au Golden 1 Center cette nuit. Les vainqueurs resteront en vie et affronteront les Memphis Grizzlies vendredi tandis que les perdants pourront rejoindre Cancun, Punta Cana ou les Maldives. Coup d’envoi de la rencontre à 4h00 du matin.

Comment une équipe menée par Zach LaVine et DeMar DeRozan aurait-elle pu se retrouver hors du play-in. Les deux amis sont des spécialistes depuis l’époque Chicago et, malheureusement pour Sacramento, les deux dernières années, ça n’a pas tourné à leur avantage.

Mais Zach et DeMar ont tout de même connu des bons moments à ce stade de la compétition. Diar DeRozan avait, à elle presque seule, éliminée les Toronto Raptors en 2023. Cette nuit, les Sacramento Kings sont à domicile alors il seront plus de 17000 à aider la fille de leur ailier à déconcentrer les adversaires sur la ligne des lancers-francs.

Et les adversaires en question avancent masqués. Il y a eu tellement de moqueries autour des Dallas Mavericks ces derniers temps que beaucoup ont oublié que leur fin de saison est… plutôt bonne. Des défaites face aux gros de l’Ouest, mais des victoires face aux Pistons, au Magic, aux Bulls ou encore aux Hawks. Anthony Davis est revenu ainsi que Dereck Lively IV et Daniel Gafford.

Même si le back-court est encore un petit peu limité depuis la déchirure des ligaments croisés de Kyrie Irving, le secteur intérieur est un des meilleurs de NBA. Domantas Sabonis est face à un sacré challenge !

Les Kings ont le meilleur bilan, l’équipe la plus complète sur le papier, mais pas forcément la meilleure dynamique ou la plus grosse arme individuelle. Alors qui fera la différence et retrouvera vendredi les Memphis Grizzlies ? Réponse à 4h00 du matin !