La série entre les Lakers et les Wolves, qui débute ce samedi, sera synonyme de retrouvailles entre Luka Doncic et les supporters de Minnesota. Certains d’entre eux semblent encore traumatisés par leur dernière rencontre lors des Playoffs 2024.

“Annonce d’intérêt public vers tous ceux qui vont assister aux matchs Wolves – Lakers à domicile : s’il vous plaît, ne trashtalkez pas Luka cette fois-ci, trashtalkez Jaxson Hayes ou Vando.”

Voici le message qu’on peut retrouver en parcourant la section “Timberwolves” sur Reddit, site ultra connu qui rassemble une grande communauté de fans NBA. On peut dire que la dernière Finale de Conférence Ouest opposant Luka Doncic (et les Mavs) aux Wolves a laissé des traces.

Luka put the fear of God in them pic.twitter.com/4jZ2PEokZr

— Slightly Biased (@BiasedSlightly) April 15, 2025

On s’en souvient comme si c’était hier : Luka n’avait pas seulement torturé les joueurs des Wolves (pauvre Rudy…) avec des stats de 32,4 points, 9,6 rebonds, 8,2 passes et des actions méga-clutch, il avait aussi pris un malin plaisir à répondre à des fans de Minnesota un peu trop insolents à son goût (“T’es une pleureuse Luka !!”), jusqu’à faire de Snoop Dogg himself un grand fan de Doncic.

Désormais sous les couleurs des Los Angeles Lakers (l’équipe préférée de Snoop), Luka Doncic voudra clairement refaire le coup du côté de Minneapolis. On sait qu’il adore répondre aux fans autant à travers son jeu qu’avec sa bouche. Cela lui donne souvent un coup de boost supplémentaire, même si on a vu récemment que ça pouvait aussi lui jouer un mauvais tour.

A CLASSIC: Snoop Dogg talks about how he became a fan of Luka after he saw him destroy the Wolves and trash talk a fan pic.twitter.com/8annzYAVtd

— SLO HOOPS FAN 🇸🇮 (@SloHoopsFan) September 5, 2024

On verra quel comportement vont adopter les fans des Wolves cette fois-ci, mais ces derniers sont mieux placés que n’importe qui pour savoir que ce n’est pas vraiment une bonne idée de trashtalker Luka.

Si on était fan des Lakers, on se déguiserait en supporter de Minnesota juste pour parler poubelle durant l’intégralité de la série…

Source texte : Reddit