Rich Paul, agent de LeBron James : “Miami ne possédait pas vraiment de Big 3”

En attendant les Playoffs NBA ce week-end, certains se prennent au jeu des déclarations foireuses. Mesdames et messieurs, voici Rich Paul, l’agent de LeBron James qui indique que le Heat de l’époque 2010-14 “ne possédait pas vraiment de Big 3”. Ah bon ?!?

Tous les trois sélectionnés dans le Top 5 de la mythique Draft 2003, LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh ont fait équipe à Miami en 2010 pour former un véritable monstre à trois têtes. S’ils n’ont pas su remporter “six ou sept titres” comme annoncé par LeBron à l’époque, les Heatles ont quand même participé à quatre Finales NBA en quatre ans pour deux bagues de champion (en 2012 et 2013).

Ce trio a bouleversé la Grande Ligue, sur le terrain comme en dehors, et sert aujourd’hui encore de référence quand on parle de triplette à succès en NBA. Mais il y a un homme sur Terre qui estime que LeBron – Wade – Bosh ne représentait pas un Big Three. Cet homme, c’est donc Rich Paul.

Rich Paul says Wade, LeBron and Bosh wasn’t a “big 3”

“When you think about it, Bosh was the ultimate professional, he took a back seat and played a role”

(Via @PatMcAfeeShow) pic.twitter.com/JTLCj2pilR

— Sports Legacy (@Sports_Legacyy) April 15, 2025

“Je pense que les Big Three n’ont jamais vraiment marché en NBA (en référence au fiasco des Suns cette année). Vous allez me répondre en disant, ‘souviens-toi de ce qu’il s’est passé à Miami’. Mais à Miami, ce n’était pas vraiment un Big Three. Il y avait trois joueurs qui cartonnaient individuellement dans leur équipe respective, ils avaient de grosses stats et plein d’accomplissements mais quand on y pense, Bosh – le professionnel ultime avec une grande intelligence de jeu – s’est mis en retrait pour jouer un rôle afin que cela fonctionne.”

Oui, Chris Bosh s’est mis en retrait par rapport à Dwyane Wade et surtout LeBron James. Oui, Chris Bosh a sacrifié énormément de choses pour faire fonctionner le collectif de Miami, notamment ses stats individuelles. Mais en quoi le fait qu’il soit troisième dans la hiérarchie réduit son importance jusqu’à dire que le Heat ne possédait pas de Big Three ?

D’Erik Spoelstra à Pat Riley en passant par Udonis Haslem et même LeBron James (grand pote de Rich Paul, son agent), tout le monde s’accorde à dire que le rôle de Bosh était crucial à l’époque pour permettre à Miami de remporter deux bagues de champion.

Poussé par Coach Spo, Chris Bosh est devenu un poste cinq qui s’écarte pour aider à créer des espaces à LeBron et Wade vers le cercle. Il possédait moins de munitions offensives qu’à Toronto, en particulier au poste, mais dégainait plus en catch and shoot. “Cela a vraiment débloqué notre attaque” avait notamment déclaré le King lors d’un épisode de “Mind the Game” il y a un an.

.@KingJames talks about how Erik Spoelstra’s innovative strategy and Chris Bosh’s spacing unlocked the full potential of the Heat.

Full episode with LeBron and @jj_redick drops 4/3: https://t.co/lS85Uh1jg7 pic.twitter.com/8IDq6nD52T

— Mind the Game (@mindthegamepod) April 2, 2024

Cette adaptation de Bosh est d’autant plus impressionnante qu’on parle d’un joueur qui était le leader offensif indiscutable de Toronto pendant plusieurs saisons avant d’arriver à Miami. Chez les Raptors, il tournait à 23 points et 10 rebonds par match pendant cinq saisons consécutives, décrochant cinq participations au All-Star Game et une sélection dans la All-NBA Second Team (2007). Avec LeBron et Wade, il faisait également partie de Team USA lors du Mondial 2006 et surtout des Jeux Olympiques 2008. Bref, Chris Bosh était l’un des meilleurs intérieurs de l’époque, point barre.

On ne sait pas si Rich Paul a voulu réécrire l’histoire en rabaissant Bosh dans le but de booster la legacy de son client LeBron, mais ça y ressemble. Sorry Rich, Chris Bosh a son maillot retiré à Miami, il est un Hall of Famer, un champion onze fois All-Star (six fois au Heat), et restera un joueur indispensable au succès de James à South Beach durant la première partie des années 2010. Clairement, le Heat possédait un vrai Big Three.

Quand on voit l’échec de certains trios récents, notamment celui des Suns cette année (coucou Bradley Beal), ce que Chris Bosh a réalisé à Miami devrait être glorifié, non pas diminué.

Source texte : Pat McAfee Show

Recommandation pour Rich Paul :

➡️ 256 pages

➡️ une dizaine de chapitres

➡️ plus de deux ans de travail

Tout ça pour vous raconter la folle aventure de l’une des équipes légendaires de l’histoire de la NBA : les Heatles de LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh ! 🔥🔥🔥 https://t.co/Vn6eiDewkY

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) April 24, 2023