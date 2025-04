Bradley Beal ne voulait pas devenir le “Jrue Holiday” des Suns

Un jour après le licenciement de Mike Budenholzer, de nouveaux éléments sur le fiasco de Phoenix cette saison continuent de sortir. Le dernier épisode concerne Bradley Beal, qui ne voulait pas devenir le “Jrue Holiday” des Suns.

Ce n’est un secret pour personne : Mike Budenholzer n’a pas réussi à construire une bonne relation avec ses stars cette saison. Il y a eu des moments de tension avec Kevin Durant sur le banc, Bud a demandé à Devin Booker de baisser d’un ton lors des temps-morts, et visiblement Bradley Beal n’a pas du tout kiffé le rôle que son coach voulait lui donner.

D’après l’insider Chris Haynes, Mike Budenholzer voulait faire de Beal le “Jrue Holiday” des Suns, un projet que l’arrière de Phoenix a eu beaucoup de mal à accepter.

“Au début de la saison, Coach Budenholzer a rencontré Bradley Beal et lui a dit qu’il devait devenir le ‘Jrue Holiday’ de l’équipe. […] Il ne l’a pas bien pris. Beal est le type de joueur qui s’est fait un nom en NBA en jouant à sa manière, et lui demander de changer son jeu pour devenir comme Jrue Holiday, il l’a mal pris.” – Chris Haynes

On rappelle que Mike Budenholzer a coaché Jrue Holiday à Milwaukee entre 2020 et 2023, et les deux ont gagné un titre ensemble. Holiday (meneur de jeu) était la troisième option offensive derrière Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton, et le premier rempart défensif d’une équipe championne. Jrue a ensuite pris la route de Boston suite au transfert de Damian Lillard à Milwaukee, devenant un role player essentiel des deux côtés du terrain pour aider les Celtics à aller jusqu’au bout.

Si vous vous demandez pourquoi Bradley Beal a pris cette comparaison comme une insulte, sachez qu’on partage la même incompréhension.

Oui, Beal est un triple All-Star, ancien joueur All-NBA, qui a réalisé deux saisons à plus de 30 points de moyenne en tant que maître de l’attaque des Wizards. Oui, Beal est avant tout un joueur offensif talentueux qui a besoin d’avoir des ballons pour s’illustrer. Et oui, Bealou est payé comme un MVP (50 millions de dollars la saison). Mais il savait qu’en jouant avec Kevin Durant et Devin Booker, son rôle allait forcément diminuer. Devenir le Jrue Holiday d’une équipe qui a des ambitions de titre, c’est loin d’être une rétrogradation, c’est même un sacré rôle à assumer.

Au vu de la saison cata de Bradley Beal et des accomplissements de Jrue, cette comparaison sonne aujourd’hui comme une insulte pour… Holiday plutôt que pour Beal.

C’est peut-être le moment pour ce dernier de se remettre en question…

Source texte : Chris Haynes

On the Haynes Briefs Show, inside the Phoenix Suns’ turmoil and incidents that led to Mike Budenholzer losing the team and ultimately his job. Also a list of coaching candidates Suns are expected to look at. Subscribe. #haynesbriefs

Full EP: https://t.co/yDUTC9FDQt pic.twitter.com/Ryzz7OlDKT

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) April 14, 2025