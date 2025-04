Daryl Morey (Sixers) : “Nous sommes confiants pour la saison à venir”

Annoncés de retour la saison prochaine chez les Sixers, Daryl Morey et Nick Nurse ont tenu une conférence de presse dans laquelle ils sont revenus sur la saison terrible de Philadelphie et sur les objectifs à venir. Bien sûr, les propos naviguent entre déception et envie de mieux.

Les Sixers sortent de l’une des saisons les plus décevantes de leur histoire. Des joueurs majeurs blessés, un rookie ultra-prometteur blessé, et un classement aux antipodes de ce que les fans et la direction de l’équipe espéraient. Le bon cauchemar en 4K UHD, qui se solde par un classement final dans le fin fond de l’Est et une année perdue pour les joueurs majeurs que sont Joel Embiid, Tyrese Maxey et Paul George. Logiquement, Daryl Morey explique toute la déception autour de l’exercice 2024-25.

“Nous voulons mieux. Nous avons vraiment de la peine pour les fans qui se donnent à fond pour cette équipe, et nous ne vous laisserons pas tomber. Les propriétaires nous ont donné les ressources pour être agressif sur le marché, et offrir à Joel et Tyrese un effectif capable d’aller au titre. Parfois, ces mouvements agressifs ne marchent pas, mais nous avons toujours un bon feeling avec.”

Se vouloir optimiste, c’est bien. Seulement, avec un Embiid blessé et dont on ne sait pas s’il peut revenir sur le long terme à son meilleur niveau, un Paul George sur le déclin en termes d’âge mais pas de salaire… il y a un vrai scénario pas si improbable dans lequel les Sixers mangent encore leur pain noir pendant un petit moment. Pas question d’envisager ça pour Morey.

“Selon moi, quand vous avez un joueur de calibre MVP, vous devez l’entourer avec des gros mouvements pour augmenter le talent autour de lui. C’est ce que l’on a fait l’été dernier, et nous avons espoir pour ce qui est à venir. C’est unique d’avoir un joueur de ce calibre. “Si tout se passe bien, nous aurons un effectif plus jeune, plus dynamique autour d’un trio Joel – Paul – Tyrese en bonne santé. Je n’ai jamais eu le sentiment que Nick (Nurse) ait eu le moindre match avec les trois en forme simultanément.”

Seule éclaircie dans le ciel de la cité de l’Amour Fraternel ? La Draft 2025, qui pourrait tant ramener un gros joueur déjà établi en NBA via transfert qu’un prodige a développer entièrement. D’ailleurs, le plan n’est absolument pas, à l’heure actuelle, d’échanger ce choix de Draft.

“Nous choisirons définitivement le meilleur joueur disponible. Il faut qu’on ait un choix haut dans la Draft, bien sûr. Il y a de fortes chances qu’on choisisse quelqu’un, et dans ce cas, ce sera le meilleur joueur disponible.”

Il faut aussi garder en tête que les Sixers sont les Sixers, et qu’un move complètement débile n’est pas à exclure, du genre Bradley Beal récupéré cet été. Bon allez, on force le trait mais vous avez compris. De belles paroles dont on ne remet pas la moindre minute en question leur sincérité, mais qui cachent quand même une saison pas simple à venir, dès novembre prochain.

