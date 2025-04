Les Detroit Pistons veut que les fans présents dans la salle n’encouragent qu’eux. Les New York Knicks ont un nombre de fans incalculable et pour éviter de transformer la Little Caesars Arena en Madison Square Garden bis, la franchise a interdit l’achat de billets en dehors de quelques zones géographiques bien définies.

L’année dernière en Playoffs, les fans des New York Knicks avaient envahi la salle des Philadelphia Sixers. Même si géographiquement parlant, Detroit est un petit peu plus loin de la Big Apple, les dirigeants n’ont voulu prendre aucun risque.

la franchise a pris la décision de restreindre l’achat de billets pour les matchs à domicile au Michigan et à certaines parties de l’Ohio, l’Indiana et l’Ontario. Ils souhaitent privilégier les fans locaux. Comprenez, éloigner les supporters d’une des franchises les plus populaires des États-Unis.

Pistons have restricted fans outside of Michigan from buying tickets for home games vs. the Knicks 👀 pic.twitter.com/SW4LWY1K2i

Les Detroit Pistons n’ont pas gagné le moindre match en Playoffs depuis 2008. Dans le Game 4 contre les Celtics, ils s’étaient imposés 94 à 75 grâce à 21 points d’Antonio McDyess. Pour briser cette horrible attente, ils auront besoin d’un maximum de soutien populaire.

Après quelques années à jouer devant presque peu de supporters, les coéquipiers de Cade Cunningham ont réussi à relancer une petite euphorie autour d’eux. Ce n’est pas encore le Palace d’Auburn Hills, mais les fans reviennent au stade et c’est une première victoire. Ils sont donc attendus plus que jamais, face aux New York Knicks.

