Qui sera champion NBA ? Les réponses de la commu au Bracket Contest !

Le TrashTalk Bracket Contest a ouvert ses portes hier et les statistiques des choix de la communauté reflète une course pour le titre extrêmement serrée. Les Boston Celtics et le Oklahoma City Thunder se tiennent en moins d’un pourcent. Vous pouvez encore participer jusqu’à ce mardi soir !

Quel est votre futur champion NBA ? La réponse a du mal à se dessiner. Après un jour de TrashTalk Bracket Contest, les Boston Celtics sont les favoris de la communauté avec 30,56% des voies, le Oklahoma City Thunder est presque à égalité avec 29,92%. Les deux plus gros candidats au titre sont très clairs !

Les hommes de Joe Mazzulla sont les têtes à abattre dans la Conférence Est. 73% des gens les imaginent en Finales contre “seulement” 19,42% pour les Cleveland Cavaliers, pourtant premiers en saison régulière. À l’Ouest, les poursuivants du Thunder sont les Lakers (28,27%) et les surprenants Clippers (6,55%). Pas de Rockets, de Nuggets ou de Warriors en vue.

En ce qui concerne le play-in tournament, la logique est respectée, les septièmes et huitièmes de chaque conférence sont très largement plébiscités par la communauté. Les Bulls, le Heat, les Kings ou les Mavericks pourront-ils créer la surprise ?

Il vous reste quelques heures pour participer et tenter de remporter la coquette somme de 5000 €. Sortez les boules de voyance !