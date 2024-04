Cela n’a pas pu vous échapper. Durant les deux matchs de la série Knicks – Sixers à Philadelphie, de nombreux fans new-yorkais ont envahi le Wells Fargo Center, à tel point qu’on a parfois eu l’impression que les matchs se déroulaient à… New York. Joel Embiid l’a évidemment remarqué, et il n’a pas aimé.

Philadelphie est l’une des villes sportives les plus passionnées des États-Unis. Et habituellement, le Wells Fargo Center est l’un des environnements les plus hostiles de la Ligue pour les adversaires. Mais dans cette série opposant les Sixers aux Knicks, la salle de Philly a un peu des allures de Madison Square Garden.

Après les deux premières victoires des Knicks à la maison face aux Sixers, les fans de New York sont venus en nombre à Philadelphie, la ville de l’amour fraternel n’étant située qu’à 150 kilomètres de la Grosse Pomme. 150 kilomètres, ça représente à peine 1h30 de route, et la Knicks Nation en a ainsi profité pour envahir la terre ennemie, John Starks en tête.

Après la défaite des Sixers au Game 4, Joel Embiid a exprimé sa déception.

"Kind of pisses me off, especially because Philly is considered a sports town. They've always shown up and I don't think that should happen… It's not okay."

Sixers star Joel Embiid on Knicks fans taking over Wells Fargo Center in Game 4 😒pic.twitter.com/DJG7chnBOr

— ClutchPoints (@ClutchPoints) April 28, 2024

“C’est décevant. J’adore nos fans, je ne pointe pas le doigt sur eux, mais c’est malheureux et décevant. Bien sûr, vous avez beaucoup de fans des Knicks, et ils ont l’habitude de voyager. Mais je n’ai jamais vu ça, et je suis là depuis dix ans. Donc oui, ça m’énerve, surtout que Philly est considéré comme une grande ville sportive. Ils répondent toujours présent, et je ne pense pas que ce genre de choses devrait arriver. C’est pas normal.”

La forte présence des fans des Knicks a probablement aidé Jalen Brunson et ses copains à arracher un succès crucial dans l’exceptionnel Game 4 de dimanche soir. Succès fêté comme il se doit par les supporters new-yorkais après la rencontre…

"F*ck Embiid!"

Knicks fans were LIVID after the win in Game 4 against the Sixers 😳

(via @jessegolomb_)pic.twitter.com/5jPzTfr11i

— ClutchPoints (@ClutchPoints) April 28, 2024

En tête 3-1 dans la série, les Knicks ont l’occasion de boucler l’affaire au Madison Square Garden mardi soir. Inutile de vous dire que l’ambiance à l’intérieur de la Mecque du basket sera brûlante.

Source texte : ESPN

« Les fans des Knicks sont spéciaux. C’est ce qui peut se rapprocher le plus des fans en Europe. »

Qu’on érige une statue pour Isaiah Hartenstein.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2024