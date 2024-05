Touché au genou, le prospect Nikola Topic évite le pire

La blessure de Nikola Topic, attendu entre les places 4 et 12 à la Draft 2024, avait jeté un froid sur la planète basket hier. Heureusement, le prospect serbe a apparemment évité le pire d’après ESPN. Le meneur pourra normalement participer au NBA Global Camp le 6 juin.

NEWS: Projected top-10 pick Nikola Topic has avoided serious injury, sources told ESPN. Initial diagnosis revealed a sprained left knee which likely rules him out of the remainder of the Adriatic League finals. Should be a full participant in NBA pre-draft activities in June. pic.twitter.com/Uwz6a7HLWh

— Jonathan Givony (@DraftExpress) May 14, 2024

Dans le troisième quart du match 1 des Finales de la Ligue Adriatique, Nikola Topic s’était effondré en se réceptionnant mal sur son genou gauche après un drive. Une blessure qui semblait sérieuse, le meneur devant être porté hors du terrain, ne pouvant pas marcher de lui-même. De plus, il s’agit du même genou qui l’a tenu éloigné des terrains pendant quatre mois suite à une précédente blessure en janvier.

Big draft prospect Nikola Topic suffered an injury during the game against Partizan.

We hope everything will be okay and the Serbian point guard won’t be sidelined for long. 🙏pic.twitter.com/gQGzmYd20p

— Basketball Sphere (@BSphere_) May 13, 2024

Bonne nouvelle, il ne semble pas y avoir plus de dégâts que ça d’après Jonathan Givony d’ESPN.

Une entorse au genou gauche qui devrait lui faire manquer la fin des Finales de la Ligue Adriatique. Jamais cool pour un compétiteur, qui comptait en plus sur ces derniers matchs pour prouver qu’il avait le niveau pour le podium de cette Draft, mais rien de plus compromettant. Le NBA Global Camp – équivalent du Draft Combine pour ceux qui n’ont pas pu participer à celui de mai – qui se tiendra à Trévise le 6 juin devrait donc pouvoir se faire avec lui. Voilà qui est rassurant pour le meneur d’1m98, qui attire beaucoup de convoitises avant cette Draft.

Nikola Topic standing with Nikola Jovic. Jovic measured at 6’11” with shoes at the NBA Draft Combine pic.twitter.com/fbXZavg249

— NBA Draft Dude 🤙 (@CoreyTulaba) May 8, 2024

Source texte : ESPN