Rudy Gobert ne vient pas seulement de perdre deux matchs de suite avec ses Wolves, il vient aussi de perdre 75 000 dollars. C’est en effet le montant de l’amende infligée par la NBA pour son geste destiné aux arbitres dans le Game 4.

Frustré par une décision (et sans doute plusieurs) de l’arbitre Scott Foster dans la quatrième manche de l’autre jour, Rudy Gobert est revenu dans sa moitié de terrain en faisant le “money sign”, suggérant que les officiels ont été achetés et remettant ainsi en question l’intégrité de l’arbitrage.

Aux yeux de la NBA, ça ne pardonne pas et Rudy écope donc d’une grosse amende de 75K.

Rudy Gobert did the “money signs” to the referees after a push off call on him that he didn’t like.

Last time he did this, he was fined $100,000 by the NBA 😳 pic.twitter.com/R5h4gyvBi7

La Ligue précise que cette grosse sanction financière prend en compte l’historique de Gobert, qui a plusieurs fois remis en question l’intégrité des arbitres.

La dernière ? C’était déjà avec Scott Foster, lors d’une fin de match à Cleveland début mars. Rudy avait non seulement fait le “money sign”, mais il avait surtout déclaré que l’essor des paris sportifs “affecte le jeu”. Cela lui avait valu une amende de 100 000 dollars.

Source texte : NBA

Rudy Gobert has been fined $75k for making the money sign gesture after a call in Game 4.

Gobert has been fined for this before, and the NBA said in their statement: “The fine takes into account Gobert’s history of improper conduct toward game officials” pic.twitter.com/Pp7oU4o9a0

