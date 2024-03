Cette nuit à Cleveland, Rudy Gobert n’a pas fini le match. Il a été expulsé pour six fautes dans la dernière minute de la rencontre. Pire, il a pris une faute technique après avoir fait le “money sign”, permettant ainsi aux Cavaliers d’arracher la prolongation. Le pivot français a remis en cause l’intégrité des arbitres pendant et après le match.

Il reste 30 secondes à jouer dans le match Cleveland – Minnesota. Les Wolves mènent 97-96, et Anthony Edwards a la balle dans les mains. Ant-Man tente un shoot mi-distance pour mettre les Loups à +3 mais rate sa tentative. Rudy Gobert se bat alors au rebond contre Jarrett Allen, puis parvient à récupérer la balle. Sauf que l’arbitre Scott Foster lui siffle une faute, la sixième pour Rudy.

Frustré par cette décision arbitrale (et sans doute aussi par sa perf’), Gobert se frotte les doigts, suggérant que les arbitres ont été payés pour favoriser les Cavaliers. Résultat ? Faute technique logique, un lancer-franc pour Cleveland, et le match qui va en prolongation. Les Wolves s’inclineront 113-104 en overtime.

Suite à cette défaite, Rudy Gobert a reconnu que le timing de sa faute technique était désastreux, une erreur carrément “inacceptable” selon l’assistant coach des Wolves Micah Nori. Mais ce n’est pas pour autant que Rudy regrette son geste. Il est même allé plus loin dans sa déclaration d’après-match, en faisant référence aux paris sportifs.

“Je vais de nouveau passer pour le mauvais gars, je vais prendre une amende, mais je pense que cela affecte notre jeu. Je sais que les paris sportifs et tout ça sont en plein essor, mais on ne devrait pas ressentir ça comme ça. Ce n’était pas juste un coup de sifflet. Tout le monde fait des erreurs, mais quand ça se reproduit encore et encore, bien sûr que c’est frustrant.”

Rudy Gobert peut déjà préparer son porte-monnaie, car il va prendre une grosse amende de la part de la NBA. La Ligue sanctionne joueurs et entraîneurs qui critiquent les arbitres, surtout quand leur intégrité est remise en question comme ici.

Rudy Gobert already knew he was going to be fined. So he went further, saying sports betting influences how NBA referees officiate, w/ @JonKrawczynski @TheAthleticNBA https://t.co/gU8Y6rr1J2

— Joe Vardon (@joevardon) March 9, 2024

En 2018, la Cour suprême des États-Unis a ouvert la voie concernant la légalisation des paris sportifs, qui dépend aujourd’hui des différents États américains. 38 d’entre eux ont légalisé les paris au cours des six dernières années. Depuis, les grandes ligues sportives américaines en ont profité pour créer des partenariats avec plusieurs bookmakers. La NBA s’est par exemple associée avec DraftKings et FanDuel, deux partenaires qui représentent une nouvelle source de revenus pour la Ligue, et qui permettent d’impliquer encore plus les fans.

Le risque attaché à tout ça, c’est évidemment que certains des principaux acteurs (arbitres, joueurs, dirigeants, agents…) du sport en question se retrouvent impliqués dans un scandale lié aux paris sportifs, ce qui remettrait évidemment en question l’intégrité de la compétition. Vous vous rappelez de l’épisode Tim Donaghy il y a un peu plus de 15 ans ? Pour éviter que cela se reproduise, les sanctions peuvent être très lourdes pour n’importe quel membre de la NBA qui parie sur des matchs NBA : cela va de l’amende à la suspension, et ça peut même être synonyme de rupture de contrat dans les cas plus extrêmes.

Si notre mémoire est juste, Rudy Gobert est le premier joueur NBA à exprimer publiquement un possible lien entre les paris sportifs et l’intégrité des arbitres. Adam Silver ne va pas aimer ça…

