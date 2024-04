Après le MIP, le Sixième Homme et le joueur le plus clutch, place au Coach de l’année ce soir. À 0h30, on saura qui de Mark Daigneault, Jamahl Mosley ou Chris Finch a le plus impressionné les votants.

Victorieux la nuit dernière en Playoffs, Mark Daigneault et Jamahl Mosley pourront tranquillement se poser dans le canap’ ce soir au moment de l’annonce pour la récompense du Coach de l’année. Chris Finch de son côté, sera en train de boucler les derniers préparatifs avant le Game 4 des Wolves à Phoenix.

3 coachs talentueux, 3 coachs qui ont dépassé toutes les attentes cette saison et chacun mériterait de récupérer la coupe mais il ne peut y en avoir qu’un. Premier à l’Ouest avec une équipe composée à très grande majorité de jeunes, Mark Daigneault semble partir comme le favori mais Finch et Mosley restent en embuscade grâce aux gros progrès montrés par les Wolves et le Magic cette saison.

Le vainqueur, quel qu’il soit, remportera cette prestigieuse récompense pour la première fois de sa carrière.